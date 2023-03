Il San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA) e il suo vicino, il Museum of the African Diaspora (MoAD), stanno lanciando una posizione curatoriale congiunta per generare mostre e programmi che uniscano le due istituzioni. Con la qualifica di Assistant Curator of the Art of the African Diaspora, e un contratto di tre anni, la posizione è progettata per offrire maggiori opportunità ai curatori neri all’inizio della loro carriera e fornire una solida esperienza per poter avanzare ai ranghi dei leader dei musei. Dallo studio dell’Art Museum Staff Demographic Survey del 2022 è emerso che le persone di colore detengono solo il 27% delle posizioni di leadership intellettuale, appena il 4% in più rispetto al sondaggio di Mellon del 2018. La rinascita del movimento Black Lives Matter nel 2020 ha gettato una luce sulle disuguaglianze razziali sistemiche nei musei a livello nazionale e ha fatto precipitare le dimissioni del curatore senior di lunga data del SFMoMA Gary Garrels per i commenti infiammatori nel 2020.

La nuova partnership è un’iniziativa di Monetta White, direttrice esecutiva e amministratore delegato del MoAD dal 2020, e Christopher Bedford, che ha preso il timone di SFMoMA lo scorso giugno e ha iniziato a esplorare i modi in cui potrebbero lavorare insieme. «Chris e io condividiamo un profondo impegno per aumentare la visibilità di artisti e voci poco riconosciuti nel mondo dei musei», ha dichiarato White. I due direttori di San Francisco hanno beneficiato della consulenza della direttrice e curatrice capo dello Studio Museum di Harlem, Thelma Golden. Lo Studio Museum ha è stata a lungo una palestra per curatori del colore che sono saliti nel mondo museale, tra cui Naomi Beckwith, ora vicedirettore e capo curatore del Guggenheim Museum, e Lauren Haynes, direttrice degli affari e dei programmi curatoriali al Queens Museum dallo scorso anno. Nel suo precedente ruolo di direttore del Baltimore Museum of Art, Bedford era stato in prima linea nei maggiori sforzi nei musei per diversificare collezioni, mostre, personale e pubblico. Attribuisce all’artista Mark Bradford il merito di aver sottolineato il potenziale della collaborazione con istituzioni storicamente nere in gran parte escluse dalla conversazione. «Mark ha sottolineato che la resa dei conti che gli attivisti chiedono alle istituzioni storicamente incentrate sui bianchi di fare in futuro potrebbe essere raggiunta sviluppando partnership reciprocamente vantaggiose con organizzazioni esistenti che stanno già facendo un buon lavoro», ha affermato Bedford.

SFMoMA, che ha un budget operativo di oltre 56 milioni di dollari contro i 5 milioni del MoAD, finanzierà completamente lo stipendio del nuovo assistente curatore che lavorerà con i team curatoriali di entrambe le istituzioni e gestirà le acquisizioni di opere di artisti neri per SFMoMA. «La speranza è che questa partnership faccia venire persone che non sono mai state al MoAD», afferma White. A loro volta, gli stretti legami del MoAD con le comunità della diaspora africana contribuiranno a rafforzare le ambizioni del SFMoMA di raccontare storie più ampie.

«La differenza di focus, differenza di storia e differenza di scala è esattamente ciò che rende la partnership avvincente», ha detto Bedford. Nel frattempo si spera che questo esempio di collaborazione possa risultare un esempio per le altre istituzioni: la scorsa settimana, il Philadelphia Museum of Art ha annunciato la creazione di un nuovo centro dedicato allo studio, alla cura, all’esposizione e all’acquisizione di arte dalla diaspora africana e dall’Africa.