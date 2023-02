Inaugura il 24 febbraio, negli spazi romani della Up Urban Prospective Factory, Stefan-io n.5. Legata all’arte, il progetto performativo di Stefania Visconti in collaborazione con Isabella Corda e a cura di Rossana Calbi. Corda e Visconti si ritrovano dopo anni stringendo un nuovo connubio artistico: la fiber artist Corda, l’unica artista italiana che ha reso personale la pratica dello Shibari, userà il corpo di Visconti nella rappresentazione del suo rapporto con l’arte.

Primo evento di una rassegna che durerà fino al 28 febbraio nella galleria trasteverina. In mostra per la prima volta due artisti italiani di levatura internazionale: Saturno Buttò e Zoe Lacchei. Entrambi interpretano lo sguardo di Stefania Visconti e sulle pareti della galleria la presenteranno nella sua poliedricità sanguigna e ieratica, distante e vicina in un ossimoro che Isabella Corda congiungerà con le note musicali di Massimo Baiocco.

Stefania Visconti – © Foto di Cesare Colognesi Isabella Corda – © Foto di Sandra Paul

Isabella Corda nasce a Roma il 12 maggio del 1971. Inizia il suo percorso nel 2006 praticando l’arte giapponese dello Shibari, ma si evolve con gli anni sviluppando una propria forma espressiva tramite le corde. I suoi lavori spaziano dalle performance alle installazioni, dalle scenografie ad abiti, monili e design. Ha partecipato a diversi festival e happening artistici in Italia e all’estero (Female Extreme Body Art di Roma, LadyFest, London Fetish Week, Biennale di Arte Contemporanea di Bari, TEN Roma, Femal Cut, Immaginari Ribelli II, PièceOFF), collaborando con artisti di diverse discipline. Ha creato e diretto i festival AccordaMenti (arte contemporanea multidisciplinare), Kokeshi Rebel Fest (arti giapponesi tradizionali/anticonvenzionali) e RI-CORDA, creato per la residenza artistica al MACRO Museo d’arte contemporanea di Roma.