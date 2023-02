Osvaldo Gonzalez al St Regis di Roma con Galleria Continua

Ha inaugurato il 17 febbraio all’hotel St Regis di Roma, la nuova mostra di Galleria Continua dell’artista cubano Osvaldo Gonzalez, con il titolo Apuntes de San Lorenzo. Esposte nella nuova location, le opere più recenti insieme all’installazione site-specific Abantos. Tutte le opere presenti sono realizzate con il nastro adesivo marrone e semitrasparente, un materiale estremamente comune in tutto il mondo. Centro della ricerca e creazione dell’artista è il dialogo tra spazio e materiali, che trovano un inaspettato e nuovo spazio di coesistenza. Attraverso le sue attente composizioni di luce, Osvaldo Gonzalez trasforma e modella lo scotch, in modo sensibile e preciso. Infatti, nel lavoro dell’artista cubano, le composizioni avvengono attraverso tre materiali che interagiscono tra loro come una sorta di lightbox, ovvero attraverso il nastro, la luce LED e il plexiglass. In occasione della nuova mostra a Galleria Continua l’artista presenta “apuntes de San Lorenzo”, un’esposizione attraverso cui l’artista vuole portare il visitatore in un luogo a lui caro: il monte Abantos.

Serie Apuntes de San Lorenzo: Nuestro nuevo mar, 2023- scotch, Plexiglas, luce led, resina, 74 x 100 cm

Courtesy:the artist and GALLERIA CONTINUA

Photo by: Giorgio Benigni

vedute della mostra Galleria Continua, The St. Regis, Roma

Courtesy:the artist and GALLERIA CONTINUA

Photo by: Giorgio Benigni



A questo proposito l’artista ha dichiarato : “Con “Apuntes de San Lorenzo” racconto le mie lunghe passeggiate in montagna, la mia personale esperienza con il bosco, la sensazione di pace che ho respirato in questo luogo”. In effetti, destreggiandosi nel bosco di scotch e luci è proprio una sensazione di pace quella che proviamo. L’atmosfera ci coinvolge in una realtà quasi naturale, seppur circondati da plastica in un luogo chiuso. La potenza espressiva dell’artista ci permette di scoprire emotivamente, un nuovo luogo: una tra le montagne più importanti della Sierra de Guadarrama nel Sistema Centrale, una catena che attraversa da est a ovest il centro della penisola iberica in Spagna.

Serie Apuntes de San Lorenzo: Visitas de domingo 2023 – scotch, Plexiglas, luce led, resina 100 x 74 cm

Courtesy: the artist and GALLERIA CONTINUA

Photo by: Giorgio Benigni

In conclusione, “Osvaldo Gonzalez, Apuntes de San Lorenzo” è una mostra che ci permette di vivere e scoprire l’opera di Osvaldo Gonzalez, che attraverso materiali semplici e comuni, riesce a creare delle opere coinvolgenti ed immersive.