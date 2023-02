ALA Art Prize 2023, al via la terza edizione del premio

Il gruppo ALA ha annunciato la terza edizione del di ALA Art Prize 2023, che anche quest’anno dedica la sua open call ad artisti, artiste e collettivi di artisti italiani e stranieri ma attivi in Italia, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Dal 14 febbraio al 30 marzo 2023 è possibile partecipare alla call gratuitamente compilando il form presente sul sito.

Questa edizione dell’ALA Art Prize chiama gli artisti a riflettere sull’idea e sul concetto di habitat, ambiente fisico ma anche ideale, soggetto ad una stratificazione di articolazioni e implicazioni sociali e culturali. Per gli artisti che decideranno di partecipare alla call, uno slancio interessante sarà quello di dover presentare un progetto inedito e site-specific, pensato per occupare uno degli spazi comuni dell’headquarter di ALA a Napoli, nel Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.

Alberto Tadiello, Luciferasi, 2022 Installation view ALA SpA Headquarter © Amedeo Benestante. Courtesy ALA SpA

Il progetto vincitore sarà assegnatario di un premio in denaro di € 10.000 necessario a coprire i costi di produzione dell’opera. Novità di questa edizione è l’introduzione di una fee per l’artista che riceverà una somma di € 2.000 per il suo lavoro. Per questa edizione è stata confermata la giuria del 2022 composta da critici e curatori internazionali quali Giovanni Carmine, Direttore della Kunst Halle di San Gallo e curatore di Art Basel Unlimited, Eugenio Viola, Chief Curator al MAMBO – Museo de Arte Moderno de Bogotá, Bogotá e Alessia Volpe, Curatrice indipendente e Direttrice della Galleria Ciaccia Levi di Parigi. L’opera vincitrice entrerà a far parte della ALA corporate art collection, unendosi ai lavori di Alberto Tadiello, Luciferasi, e di Mariangela Levita, UP, rispettivamente vincitori della seconda e della prima edizione di ALA Art Prize, e alle opere di Andrea Bolognino, Antonio Della Guardia e Giorgia Garzilli — artisti selezionati tra i partecipanti della I edizione del premio — acquisiti grazie all’ALA For Art Acquisition Program nel 2022 proprio con lo scopo di arricchire la collezione ALA.

Mariangela Levita, UP, 2021 Installation view ALA SpA Headquarter © Amedeo Benestante. Courtesy ALA SpA

Per le iscrizioni: www.alacorporation.com/ala-for-art-prize.