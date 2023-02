Louis Vuitton: Pharrell Williams è il nuovo erede di Virgil Abloh

Vuitton spiazza tutti. Con un vero colpo di scena la maison punta di diamante del gruppo LVMH – oggi più che mai al centro di epocali cambiamenti – nomina Pharrell Williams direttore creativo del menswear di Louis Vuitton. Star della musica, produttore, la fashion icon più cool di sempre prende così uno degli incarichi più delicati e ambiti della moda, succedendo al grande genio di Virgil Abloh, scomparso prematuramente il 28 novembre 2021, amatissimo dai consumatori più giovani e proprio per questo molto difficile da rimpiazzare.

La conferma ufficiale è arrivata sulle pagine de Le Figaro con una dichiarazione di Pietro Beccari – ex presidente di Dior e nuovo CEO della maison francese – che a poche settimane dall’insediamento ha sferrato un vero e proprio colpo di scena: «Sono felice di vedere Pharrell tornare in casa, dopo le nostre collaborazioni nel 2004 e nel 2008 per Louis Vuitton, come nuovo direttore artistico uomo. La sua visione creativa oltre la moda porterà senza dubbio Louis Vuitton verso un nuovo capitolo molto entusiasmante». Il musicista è una personalità familiare al fashion system, che frequenta regolarmente non solo nel front row delle sfilate, ma anche come ambassador di grandi case di moda, da Chanel ad Adidas, e vanta anche un passato come curatore e una collaborazione con Perrotin. Le premesse quindi sono delle migliori, ma l’hype è altissimo. Bisognerà attendere giugno, quando sfilerà la prossima stagione moda uomo per avere le prime risposte. In bocca al lupo Pharrell!