Dal 9 al 12 febbraio, torna 1-54 Contemporary African Art Fair, la principale fiera d’arte internazionale dedicata all’arte contemporanea africana, quest’anno alla sua quarta edizione. 54 Paesi africani espongono la punta di diamante della produzione artistica contemporanea, oltre 20 gallerie dai cinque continenti si riuniscono nei saloni del Mamounia, l’iconico hotel di Marrakech, per un totale di 60 artisti che raccontano le ultime tendenze dell’arte africana dentro il continente e di quella della diaspora.

Dal primo anno, quando nel 2013 a Londra, Touria El Glaoui, collezionista e gallerista newyorkese, accese il faro sulla produzione africana, la Fiera 1-54 fissa tre appuntamenti di divulgazione artistica in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in Marocco con un evento estemporaneo anche a Parigi. Originaria di Marrakech, El Glaoui ha fortemente voluto la tappa marocchina che quest’anno, dopo lo stop della pandemia, celebra il decennale dell’appuntamento. Tutta la città si colora d’arte e partecipa con spazi museali e gallerie quali il Museo d’arte contemporanea africana Al Maaden o il caffè d’arte di Hassan Hajjaj, l’Andy Warhol del Marocco. Nel febbraio 2018, la fiera è stata poi lanciata con successo a Marrakech, ampliando la propria portata e diversificando ulteriormente il proprio portafoglio di espositori e promotori di galleristi e artisti collegati all’Africa. Sede di una delle scene artistiche più dinamiche del continente, Marrakech offre l’ambiente perfetto per la fiera, basandosi sull’energia creativa della città promossa da artisti, gallerie e istituzioni.

1-54 Marrakech è accompagnata da un ambizioso programma di eventi in collaborazione con le istituzioni locali di Jajjah di Hassan Hajjaj, MACAAL (Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden), MAP Marrakech (Musée des Arts de la Parure), Malhoun 2.0 e Al Maqam (residenza degli artisti).

Tra i nuovi arrivati a Marrakech per l’edizione 2023: Foreign Agent (Losanna, Svizzera), HOA Galeria (San Paolo, Brasile), La Galerie 38 (Casablanca, Marocco), Mmarthouse (Johannesburg, Sudafrica), Superposition Gallery (Miami Beach, USA) e TEMPLON ( Parigi, Francia).

Tra gli artisti, invece, che debuttano alla fiera di Marrakech figurano Kehinde Wiley, Thandiwe Muriu, Johanna Mirabel, Marlon Amaro, Maya Inès Touam, Mariam Abouzid Souali, Ismail Zaidy Bathelemy Toguo e Omar Ba. I favoriti di ritorno tra cui Abdoulaye Konaté, Nú Barreto, Youssef Nabil, Joanna Choumali, Ana Silva, Mous Lamrabat e Prince Gyasi presenteranno anche nuovi lavori.

tutte le info: www.1-54.com