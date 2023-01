Renew: la fine e l’inizio nella mostra alla galleria Borghini

Inaugura alla galleria Borghini Arte Contemporanea la mostra che vede le opere di Daniela Monaci, Daniela Perego e Claudia Quintieri dialogare intorno al concetto di evoluzione ,di fine e di inizio. Renew, un filo conduttore del ciclo inesauribile che permea il tutto e che passa come un filo che cuce i diversi linguaggi delle tre artiste. Fotografia, installazione e video arte trovano il comune denominatore nella luce e nella natura, in un gioco di rimandi che si susseguono, istanti che si ritrovano alla fine del ciclo di un un’altra.

Daniela Monaci, Fiore in crescita, video still

Nelle installazioni di Daniela Monaci l’artista utilizza i più diversi materiali, dalla creta alle stoffe, alla polvere di colore, ad elementi vegetali, al disegno, alla presenza fisica delle persone, come in un tableau vivant, fino ad oggetti trovati per strada. Le sue figure nascono e percorrono la vita immerse nel profondo mistero delle cose, simbolo della precaria, fragile e a volte dolorosa incertezza del nostro vivere. Lo scatto fotografico è il suo primo gesto verso l’esperienza del mondo, ma è solo il punto di partenza per una serie di successivi interventi attraverso cui ridisegna l’invisibile che si cela dietro l’evidenza dei fatti. Daniela Perego lavora con le immagini della natura e costruisce un’installazione site specific che si lega al ciclo di rinnovamento, in relazione al tema della mostra. La sua ricerca è improntata sulla luce e su come essa interagisce con i materiali più vari. Le prime proiezioni di diapositive sfociano nella fotografia e nella video-installazione, per tornare nuovamente alla materia.

Daniela Perego, Senza titolo

Il percorso di Claudia Quintieri è, invece, incentrato sul tema dell’identità, quella interiore, spirituale, intima che va ad indagare ciò che c’è sotto la pelle del reale. I primi video si incentrano sulla visualizzazione di sogni e ricordi per poi passare a dar vita a riflessioni più intime e spirituali. Delicatezza ed espressività portano all’astrazione nella fruizione, attraverso un sentire che parte da suggestioni, evoluzioni del pensiero, indagini nella spiritualità, che diventano concreti nelle immagini in movimento. Il video percorre emozioni mentali e da queste nascono le installazioni fotografiche che accompagnano il fruitore verso una discesa dentro se stessi.

Claudia Quintieri, L’ineludibile, video still

Renew. Daniela Monaci, Daniela Perego e Claudia Quintieri

19 gennaio – 17 febbraio

Borghini ArteContemporanea | Roma