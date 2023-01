Continua fino al 15 gennaio la Singapore Art Week (SAW), la stagione delle arti visive più importante di Singapore, che rappresenta un momento fondamentale per una comunità artistica diversificata e vibrante.

Oltre 130 eventi artistici con nuove opere e collaborazioni transnazionali per l’11a edizione dell’iniziativa, nell’ambito della quale non può mancare ovviamente ART SG, la più grande fiera d’arte del Sud-Est asiatico, che si svolge al Marina Bay Sands Expo & Convention Centre.

La fiera è un punto d’incontro per collezionisti, acquirenti e amanti dell’arte, e offre l’opportunità di confrontarsi con oltre 160 gallerie leader a livello mondiale provenienti da Singapore, dal Sud-Est asiatico, dall’Asia Pacifica e da tutto il mondo, molte delle quali sono al loro debutto a Singapore, e presentano opere di oltre 1000 artisti di diversi media, tra cui pittura, scultura, fotografia, installazioni e nuove sperimentazioni di arte digitale e blockchain.

Distribuita su due piani, la fiera concentra i pesi massimi, come Pace e Zwirner, al piano inferiore e mette le gallerie più giovani al secondo piano.

Come riporta The Art Newspaper, gli espositori stanno testando il mercato alla fiera, portando una varietà di artisti – piuttosto che organizzare mostre personali – e a prezzi piuttosto modesti. Nella fascia più alta, White Cube ha venduto Dein Goldenes Haar Margarete (1981) di Anselm Kiefer per 1,2 milioni di euro a un collezionista indonesiano, ma molte delle vendite segnalate si sono attestate su cifre inferiori alle sei cifre, come ad esempio un dipinto di Katherine Bernhardt dalle tonalità rosa e fulgenti, venduto per circa 250.000 dollari da David Zwirner.

Singapore si colloca tra alcune delle economie più sane della regione, con una crescita del PIL del +5% in Indonesia, del +4% circa in Thailandia e del +3,5% in Malesia ed è per questo che i collezionisti di ART SG provengono da Malesia, Indonesia, Corea e Cina continentale. Per ora, quindi, si registra un ottimo andamento ma dovremo aspettare domenica per il bilancio finale.