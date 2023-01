Nuovo set per Lego Art con La Grande Onda di Hokusai

Dal 1° gennaio Lego Art si è arricchito di un nuovo prezioso set: La Grande Onda di Hokusai venduto al prezzo di 99,99 euro. L’azienda dei mattoncini rende omaggio a una delle opere nipponiche più note e riconoscibili regalando agli amanti dell’arte e della cultura giapponese l’opportunità di immergersi in una costruzione rilassante.

1.810 pezzi che compongono un wall art di 52 x 39 cm, con sei basi per la tela, due ganci, un separa mattoncini e una tessera decorativa con la firma di Hokusai. La riproduzione dell’opera d’arte giapponese viene proposta in versione 3D per far risaltare l’onda.

Annemette Baaskjær Nielsen, designer della Lego, ha dichiarato: «Questo set offre ai fan tanti modi per rilassarsi, non solo immergendosi nel processo di costruzione, ma anche nell’opera d’arte e nella sua composizione. E contemporaneamente suscitando l’interesse per l’originale di Hokusai, immediatamente riconoscibile, e per la sua ricca storia di quasi duecento anni».

Il sito ufficiale riporta anche un interessante bonus multimediale, una traccia audio che recita: «Mostra a tutti la tua passione per l’arte. Ricostruisci La Grande Onda di Hokusai con vari strati di mattoncini LEGO per riprodurre un famoso capolavoro dell’arte dimensionale, audace e drammatico al tempo stesso. Mentre costruisci questa esclusiva decorazione per la casa, puoi scansionare il codice QR e ascoltare una traccia audio codice QR appositamente studiata per accrescere l’impatto emotivo del progetto».