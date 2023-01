Masterpiece, la fiera londinese in programma dal 28 giugno al 5 luglio, non esisterà più. A comunicarlo è la società svizzera di eventi MCH Group, che gestisce anche Art Basel. Una decisione strettamente legata all’aumento dei costi e al calo del numero di espositori internazionali. “L’evento non è più sostenibile”, ha spiegato un portavoce di MCH in una dichiarazione rilasciata a The Art Newspaper assicurando che l’azienda sta valutando nuove opzioni per il marchio Masterpiece.

Masterpiece, che ha lanciato la sua prima edizione nel 2010, è una fiera che si tiene ogni anno nei mesi di giugno e luglio al Royal Hospital di Chelsea. Costituisce un momento culturale chiave della stagione estiva londinese e ospita antiquariato, gioielleria, design e automobili oltre che opere d’arte e lusso.

Nel 2017 Masterpiece è stata acquisita da MCH Group, che ha acquistato una quota di controllo del 67,5% anche se, secondo alcune voci, Masterpiece dall’agosto 2022 sarebbe interamente di proprietà di MCH Group.

La fiera è stata costretta a rinviare le edizioni del 2020 e del 2021 a causa della pandemia. Ha tenuto la prima edizione “post-pandemia” lo scorso anno con risultati molto poco rassicuranti probabilmente aggravati, oltre che dalla pandemia, dalla Brexit, che ha causato un forte calo dei mercanti europei.