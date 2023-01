Gli eredi di un collezionista di Schiele fanno causa al MoMa

Timothy Reif e David Fraenkel, parenti del collezionista Fritz Grünbaum, ucciso nel 1941 nel campo di concentramento di Dachau, hanno intentato causa contro il MoMA e il Santa Barbara Museum of Art per un dipinto del 1912 e un disegno a matita del 1915. Entrambi ritratti di donne realizzati da Egon Schiele.

Come la storia ci insegna, prima di deportare i prigionieri nei campi di concentramento, i nazisti hanno depredato i loro averi, appropriandosene. Nel caso di Grünbaum il bottino ammontava a 81 opere prelevate. Il dipinto, Prostitute (1912), è ora nella collezione del MoMA. Il museo sostiene che provenga dalla vendita di una casa d’aste svizzera nel 1956, ma la mancanza della documentazione successiva a quel passaggio di proprietà, avvolto dunque nel mistero, rende incerta la buona fede del museo, ora accusata di scarsa diligenza nell’acquisto.

Egon Schiele, Prostitute, 1912 Egon Schiele, Portrait of the Artist’s Wife, 1915

Il disegno, invece, Portrait of the Artist’s Wife del 1915 è stato registrato tra i possedimenti di un mercante di New York tra la metà degli anni ’50 e gli anni ’60. Da quel momento se ne sono perse le tracce, con una serie di passaggi di proprietà illeciti. Ora, senza che se ne possa rintracciare il percorso, è giunto al Santa Barbara Museum of Art, in California. Quest’ultimo sostiene sia arrivato nella sua collezione in seguito a una donazione privata.

Gli eredi di Grünbaum hanno quindi intentato una causa contro i due musei, che non sono gli unici coinvolti. Altre quattro istituzioni devono fronteggiare una richiesta di restituzione: già nel 2019, due opere dell’artista austriaco, sono state restituite a Reif e Fraenkel dal commerciante londinese Richard Nagy dopo che un giudice di New York si è pronunciato a favore degli eredi. Le due opere, Woman in a Black Pinafore (1911) e Woman Hiding Her Face (1912) sono state poi vendute da Christie’s nel novembre del 2022 per 500 mila e 2,6 milioni di dollari.