La fine dell’anno è sempre il momento migliore per fare bilanci, per mettere a fuoco con lucidità quello che non ha funzionato ma soprattutto quello che di buono c’è stato. Molte cose sono successe nel mondo dell’arte e tante ancora ci aspettano nel 2023. Ci è sembrato giusto mettere in luce chi in questo periodo storico complesso, segnato da un conflitto internazionale ma investito da un gran desiderio di ripartenza, ha contribuito con competenza ed esperienza a dare un segno al mondo che nel nostro Paese l’arte è un motore in piena attività e che la cultura italiana merita di essere riconosciuta dal mondo.

Per questo, grazie all’aiuto della comunità scientifica che ruota intorno alla redazione di Inside Art e alla Fondazione Patrimonio Italia, abbiamo deciso di selezionare i protagonisti del 2022. Attraverso un semplice sondaggio che include esperti del settore, critici d’arte e persone che lavorano quotidianamente nel mondo della cultura, si è delineato di fronte a noi un panorama variegato che non ha reso per nulla semplice la selezione. Alla fine, tuttavia, siamo riusciti a nominare i nostri vincitori per le categorie di: miglior artista, miglior museo, miglior direttore di un’istituzione culturale, miglior galleria e miglior curatore. Di sicuro li conoscete bene ma ecco un’occasione per guardarli da vicino.

LA NOSTRA CLASSIFICA

MIGLIOR ARTISTA – MARINELLA SENATORE

– MIGLIOR MUSEO – GALLERIE D’ITALIA

– MIGLIOR GALLERIA – GALLERIA CONTINUA

MIGLIOR DIRETTORE DI UN’ISTITUZIONE CULTURALE – ARTURO GALANSINO

MIGLIOR CURATORE – VINCENZO DE BELLIS

MIGLIOR ARTISTA – MARINELLA SENATORE

Con una carriera ventennale, Marinella Senatore (Cava de’ Tirreni, 1977) merita quest’anno a nostro avviso un particolare riconoscimento per essere riuscita in modo decisivo a distinguersi nel panorama internazionale con i suoi progetti impegnati, in grado di coinvolgere un pubblico eterogeneo.

Attraverso la sua pratica artistica partecipativa e relazionale, Senatore incrocia discipline diverse, tra cui arti visive, danza e teatro arrivando a dare nuovo significato politico alle formazioni collettive e a offrire al pubblico un’opportunità per generare un cambiamento sociale. Grazie alle sue azioni sempre curate nel minimo dettaglio, l’artista ha generato un nuovo interesse per la performance, intesa come linguaggio universale per parlare al mondo ma anche come pratica efficace per innescare un dialogo tra storia, cultura e strutture sociali.

Il 2022 l’ha vista protagonista in diversi appuntamenti, da Parigi a Londra. Al Palais de Tokyo ha curato a settembre il Festival Alliance des Corps, tra performance e sculture luminose, la pratica a cui ci ha abituato resta sempre nuova caricandosi del potere trasformativo della condivisione e dell’impegno sociale. Mescolando cultura pop, danza, musica, attivismo, i riti collettivi costruiti dall’artista hanno invaso anche gli spazi londinesi di Mazzoleni e della Battersea Power Station. Altro traguardo di quest’anno è il decimo anniversario della nascita di SOND (School of Narrative Dance), la scuola itinerante fondata da Senatore, che celebra l’unione, l’empowerment e l’emancipazione dell’individuo.

Il ruolo necessario di un’artista capace di attivare una forza trasformatrice che raggiunge lo spettatore, sempre.

Marinella Senatore, davanti alla sua installazione Bodies in Alliance, presso 21WOL hotel, Milano. Settembre 2021





MIGLIOR MUSEO – GALLERIE D’ITALIA

In questa sezione abbiamo deciso di selezionare non uno ma quattro musei che fanno parte del circuito delle Gallerie d’Italia. Si tratta delle sedi espositive sviluppate tra Milano, Napoli, Torino e Vicenza e realizzate da Intesa Sanpaolo per rendere disponibile il proprio patrimonio artistico e architettonico, insieme alle collezioni provenienti dalla Fondazione Cariplo di Milano, altro partner del progetto.

L’eccezionalità del progetto, oltre alla qualità dei lavori esposti e alla bellezza dei luoghi in cui sono ospitati, consiste nell’affermare un diverso modello di fruizione, un network capillare di musei accessibili a tutti dove perdersi tra collezioni permanenti e mostre temporanee, con una fitta programmazione di incontri e conferenze.

In particolare vogliamo premiare la sede più recente, quella torinese, inaugurata a maggio 2022 in piazza San Carlo, che si è già fatta notare nel panorama artistico italiano per l’eccellente lavoro architettonico di restauro e rifunzionalizzazione dell’edificio firmato da Michele De Lucchi – AMDL Circle per gli spazi di Palazzo Turinetti e per aver creato un luogo che promette di contribuire all’affermazione di Torino come capitale della fotografia.

Il percorso espositivo di 10.000 mq, snodato su cinque piani, di cui tre ipogei, è infatti prevalentemente dedicato alla “cultura dell’immagine”, un luogo dove fotografia e video arte documentano e conservano immagini, avvenimenti, riflessioni per promuovere i temi legati all’evoluzione della sostenibilità.

Il museo è inoltre sede di alcune importanti collezioni della Banca: l’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo che raccoglie oltre sette milioni di immagini, un prezioso nucleo di opere del barocco piemontese con dipinti, sculture, arazzi e arredi dal XIV al XVIII secolo e le nove grandi tele realizzate nella seconda metà del Seicento per l’antico Oratorio della Compagnia di San Paolo.

info: gallerieditalia.com





MIGLIOR GALLERIA – GALLERIA CONTINUA

Ne è passato di tempo da quel lontano 1990, quando Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo decidono di fondare nel piccolo borgo toscano di San Gimignano Galleria Continua, ancora inconsapevoli del prestigio e dell’influenza che avrebbero saputo imprimere in tutto il globo. Galleria Continua riceve il titolo di migliore galleria del 2022 grazie alla sua capacità di portare all’estero il modello culturale italiano, facendo brillare la nostrana capacità imprenditoriale legata alle arti e alla cultura. La capacità di valorizzare i territori è da anni al centro dell’interesse della galleria che nel 2022 ha rinnovato per la terza edizione l’appuntamento con Una Boccata d’Arte, progetto diffuso su venti regioni con l’intento di valorizzare patrimonio artistico e creatività contemporanea, avvicinare gli artisti e la cittadinanza, dando nuova linfa alla ricchezza che già fa grande il nostro paese.

info: www.galleriacontinua.com

Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, fondatori di Galleria Continua. Photo by OKNO Studio





MIGLIOR DIRETTORE DI UN’ISTITUZIONE CULTURALE – ARTURO GALANSINO

Dal Louvre a Firenze per dirigere Palazzo Strozzi. Arturo Galansino dopo quasi dieci anni all’estero, nel 2015 è stato chiamato alla dirigenza della Fondazione Palazzo Strozzi portando avanti un lavoro impeccabile e uscendo egregiamente anche da due anni difficili, nel pieno blocco pandemico in cui i musei e il mondo della cultura in generale, hanno sofferto parecchio. Abbiamo premiato Galansino per aver saputo mantenere il ruolo sociale, culturale, e anche economico, di Palazzo Strozzi perfino durante il lockdown, grazie all’iniziativa digitale In contatto. Ma soprattutto il direttore merita un riconoscimento per aver portato a Firenze in questi anni artisti contemporanei del calibro di Tomás Saraceno, Marina Abramovic, Jeff Koons e Olafur Eliasson (la sua mostra è ancora in corso), alimentando il dialogo tra passato rinascimentale e contemporaneo, in modo armonico e mai stridente. Con coraggio e intraprendenza, Galansino ha diretto in questi anni l’attività della Fondazione senza intoppi, facendo vivere alla città di Firenze eventi internazionali, di grande ampiezza e ambizione.

info: www.palazzostrozzi.org

Arturo Galansino, ritratto





MIGLIOR CURATORE – VINCENZO DE BELLIS

Consegnare a Vincenzo De Bellis il titolo di miglior curatore dell’anno riesce senza sforzi. Un percorso in salita portato avanti egregiamente, partendo dalla sua Monopoli per arrivare fino alle vette più alte dell’art siystem mondiale. Il curatore nominato nel 2022 director, Fairs and Exhibition Platforms per Art Basel, la fiera d’arte più importante al mondo, torna in Europa dopo l’esperienza oltreoceano come Curatore e Associate Director of Program del Visual Arts al Walker Art Center di Minneapolis. L’amore per la sua terra non lo abbandona mai, come dimostra il suo impegno eccezionale alla guida di Panorama, la ciclopica fatica di fine estate portata avanti dal consorzio Italics. Lo sguardo aperto e la camaleontica capacità di muoversi agilmente tra settore commerciale e istituzionale, imprimendo un pragmatismo creativo che ne ha fatto senza ombra di dubbio un’eccellenza italiana sul piano internazionale, fanno di Vincenzo De Bellis il tipo di curatore di cui il mondo dell’arte ha oggi bisogno.

Vincenzo De Bellis, ritratto

LA SELEZIONE – ARTISTI, MUSEI, GALLERIE, DIRETTORI E CURATORI ARRIVATI IN FINALE

Come già detto sopra, la selezione non è stata per nulla semplice. Decine sono stati i nomi e le segnalazioni che abbiamo ricevuto per ognuna delle diverse categorie. Nono potendo menzionare tutti, abbiamo deciso di pubblicare i personaggi e gli spazi più votati in assoluto nel corso del sondaggio che abbiamo condotto. Eccoli di seguito:

ARTISTI – Oltre a Gian Maria Tosatti, già eletto da Inside Art nel 2021 come artista dell’anno, sono rientrati nella selezione: Laura Cionci, Simone Leigh, Nico Vascellari e Giulia Cenci

MUSEI – Gallerie Nazionali Barberini Corsini, MAXXI L’Aquila e Fondazione Prada

GALLERIE – Galleria Lia Rumma (Napoli), Galleria Giampaolo Abbondio (Todi) e Spazio Taverna (Roma)

DIRETTORE DI UN’ISTITUZIONE CULTURALE – Andrea Viliani, Christian Greco e Lorenzo Balbi

CURATORI – Cecilia Alemani, Ludovico Pratesi, Chiara Parisi, Ilaria Bonacossa e Cristina Mazzantini