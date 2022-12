Cao Fei disegna il sipario per il Teatro dell’Opera di Vienna

L’Opera di Stato di Vienna, uno dei più importanti teatri lirici del mondo, dal 1998, ogni anno ospita un artista contemporaneo incaricato di realizzare un progetto per il sipario che circa 600.000 spettatori guardano prima delle esibizioni e durante gli intervalli per tutta la stagione.

Più di due dozzine di artisti hanno progettato immagini di 176 metri quadrati (quasi 1.900 piedi quadrati) per il teatro dell’opera e prodotto tende di sicurezza che non hanno nulla a che fare con le tende tradizionali che si possono vedere in altri testi del mondo. Kara Walker, che è stata l’artista inaugurale nel 1998, ha consegnato un sipario con le sue sagome distintive di figure afroamericane, Jeff Koons ne ha prodotto uno con scimmie giocattolo e personaggi dei cartoni animati mentre Cerith Wyn Evans ha offerto al pubblico un breve testo (in tedesco) che invitava gli spettatori a immaginare situazioni fuori dal comune.

In questa stagione, l’artista multimediale di origine cinese Cao Fei è stata scelta per l’Opera con un lavoro che mostra un avatar femminile: una testa distopica, bianco pallido, così imponente che sono stati affissi cartelli in tutto il teatro dell’opera per avvisare gli spettatori della sua presenza.

Le opere degli artisti contemporanei per L’Opera di Stato di Vienna fanno parte del progetto “Safety Curtain” avviato da Museum in Progress, un’organizzazione no profit fondata nel 1990 da una coppia austriaca: la curatrice Kathrin Messner e l’artista e curatore Josef Ortner. La loro missione nasce per mostrare l’arte contemporanea in luoghi inaspettati. In più di trent’anni, Museum in Progress ha esposto l’arte contemporanea sulle pagine di giornali e riviste, in televisione, sui cartelloni pubblicitari e sulle facciate degli edifici, nelle sale per concerti e spettacoli.