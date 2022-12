È arrivato il momento delle feste di fine anno per tutti quanti. Alberi di Natale, tombole, partite a carte, panettoni, luci e addobbi brutti. Anche Fondazione VOLUME!, lo spazio di via di San Francesco di Sales a Roma organizza, il pomeriggio del 17 dicembre, una festa nata da mille idee di Gabriele De Santis per ospitare una partita a Tombola insolita.

Tra un panettone e un pandoro fatti un panino, è il progetto con cui l’artista torna a riflettere sul senso dell’opera d’arte e del suo mercato, sovvertendo le regole dello spazio espositivo come di ogni oggetto o azione che intercetta nella sua pratica. La sua ricerca si concentra sui modi in cui un oggetto può essere liberato dal suo stato abituale e trasposto nel regno dell’arte, prendendo in considerazione e indagando gli effetti che inevitabilmente questa reintegrazione comporta.

Per l’occasione l’artista ha ideato il “panino perfetto” dal nome Any ham any cheese never fail. Una ricetta apparentemente semplice che De Santis ha sviluppato dopo una lunga ricerca, ma che nasconde un ingrediente segreto, che sarà svelato solo e soltanto al vincitore della Tombola. Ogni cartella del gioco viene trasformata in opera d’arte unica, ogni premio è un regalo ideato da Fondazione VOLUME! assemblando libri, multipli e gadget legati alla storia dello spazio di Trastevere.



Gabriele De Santis. Tra un panettone e un pandoro fatti un panino

17 dicembre – h 17:00

Fondazione VOLUME! – via di San Francesco di Sales 86/88, Roma