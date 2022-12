Che sia l’occasione per visitare una mostra in corso oppure un nuovo allestimento, un vernissage, la presentazione di un catalogo, l’incontro con un artista, una proiezione, una performance, un open studio, un laboratorio live o semplicemente partecipare a un aperitivo per scambiarsi gli auguri del Natale alle porte. Rome Art Week presenta quest’anno la prima edizione di Rome Art Night. Un’apertura serale di un solo giorno – venerdì 16 dicembre – dalle 19.00 in poi.

Così com’era stato per la settimana dedicata a ottobre, gallerie, associazioni, collettivi, anche questa sera mettono a disposizione spazi, idee e progetti per l’occasione, mantenendo alto l’interesse del pubblico sulle attività personali ma anche aumentando l’offerta di iniziative della città. Continua anche per questa iniziativa la collaborazione con l’Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale.

La partecipazione è ovviamente gratuita, per tutte le info: romeartweek.com