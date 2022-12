La nostalgia cromatica di Domenico Lonardo

A partire dal 10 dicembre, il Circolo della Stampa di Avellino ospita le opere del pittore Domenico Lonardo. Con una carriera quarantennale alle spalle, l’artista presenta una serie di lavori realizzati attraverso un procedimento tecnico che mai aveva utilizzato finora: una preparazione mista che si compone di un disegno a china su cartoncino, arricchito da pastelli e penne colorate per concludere con un personale e rivisitato impiego della tecnica di acquerello, che dona ai quadri un tocco particolare e una nuova firma.

Una produzione artistica variegata che nella mostra Armonie di colori si articola in oltre cinquanta opere. Marine, borghi antichi, ricordi delle origini o di viaggi, ricchi di nostalgia. I paesaggi si alternano alle nature morte e ai ritratti, volti d’impatto, di grande forza espressiva e dal sapiente tratto figurativo. A dominare sono le tinte fredde, abilmente mescolate: il blu delle marine si denota nel cielo dei paesaggi rurali o nei dettagli dei ritratti, mentre il lilla, appena accennato, in maniera eterea avvolge diversi quadri. Tutti lavori dai colori armonici e resi unici dal ricordo emozionale che anima la mano del pittore, in mostra fino al 16 dicembre.