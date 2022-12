Torna Più Libri più Liberi 2022 alla Nuvola dell’Eur

La settimana dedicata alla rassegna Più Libri Più Liberi è iniziata: la fiera della piccola e della media editoria è ospitata anche quest’anno al centro Congressi La Nuvola, nel quartiere Eur di Roma. Fino a domenica 11 dicembre l’occasione per professionisti e appassionati di acquistare libri, partecipare a eventi, talk, presentazioni di nuovi lavori e conoscere nuove case editrici.

Oltre 500 case editrici e mezzo milione di visitatori sono attesi per l’edizione 2022 della fiera del libro, con un’agenda che conta oltre 600 appuntamenti. Come ogni anno, il programma della fiera è infatti ricco di eventi ospitati nelle varie sale del centro congressi, dallo Spazio Rai a quello dedicato alla Regione Lazio.

«Roma c’è sempre stata e ci sarà sempre per una manifestazione così importante – ha spiegato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – questa non è solo una fiera ma un luogo di cultura e quindi di libertà. Nell’anno in cui l’Europa è stata investita da una brutale e sanguinosa guerra non possiamo non chiederci se ci siamo persi ed eventualmente come ritrovarsi come umanità. In questo i libri ci aiutano a rispondere e sono elemento unico e insostituibile della nostra crescita personale».

Si vocifera anche che questa potrebbe essere una delle ultime edizioni ospitate alla Nuvola. Nel 2025 scade, infatti, il contratto di locazione e la fiera dovrà cercare un altro nuovo posto. Inoltre anche i librai indipendenti chiedono un ulteriore cambiamento, spostando l’evento in un altro periodo dell’anno, poiché il mese di dicembre a ridosso del periodo natalizio causa ricadute sulle vendite. Il 2022 dell’editoria italiana si prevede chiuda in lieve calo rispetto al 2021, con una flessione compresa tra l’1,1% e l’1,8% per un valore delle vendite a prezzo di copertina compreso tra il miliardo e 676 milioni e il miliardo e 687 milioni. La previsione a cura dell’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE), sulla base dei dati Nielsen Bookscan dei primi undici mesi, è stata presentata proprio a Più libri più liberi durante l’appuntamento Come finirà questo 2022. Un anno che speravamo normale, che ha aperto il ciclo di incontri.

Il programma completo qui: plpl.it