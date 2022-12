Il 2022 è stato l’anno dei vent’anni per il MACRO. Vent’anni dall’apertura delle prime mostre del Museo d’Arte Contemporanea di Roma, che verranno raccontati nel corso di due giornate di incontro promosse da Roma Culture e Azienda Speciale Palaexpo. Oltre quaranta relatori ripercorrono la storia del museo, tracciando le tematiche chiave del suo ruolo e della conseguente relazione con la città di Roma.

Una narrazione che comincia a delinearsi sabato 10 dicembre (15.00-19.00), attraverso il racconto delle maggiori personalità che hanno diretto il MACRO in questi vent’anni, invitate a raccontare il museo, presentando in successione momenti, ricordi, temi e protagonisti che hanno contraddistinto la sua programmazione: Luca Massimo Barbero, Bartolomeo Pietromarchi, Giovanna Alberta Campitelli, Federica Pirani, Giorgio de Finis. Segue, domenica 11 dicembre (12.00-19.00), una giornata dedicata alle prospettive della città e del suo sistema dell’arte contemporanea. Il confronto si sviluppa in sei tavole rotonde che ambiscono a riflettere, senza l’obiettivo di una ricostruzione esaustiva a tutti i costi, su punti di contatto – avvenuti, in corso e potenziali – della relazione in continuo divenire tra il museo e il suo contesto.

L’evoluzione del panorama dei musei di arte contemporanea a Roma e il rapporto con la storia e l’identità della città

modera Stefano Chiodi con: Elisabetta Benassi, Achille Bonito Oliva, Hou Hanru, Elena Stancanelli, Andrea Viliani

Come crescono e si formano gli attori e il pubblico di oggi e del futuro

modera Saverio Verini con: Cecilia Casorati, Laura Cherubini, Gaia di Lorenzo, Alessandro Piangiamore

Quando l’attrazione internazionale di Roma può diventare sistema

modera Adrienne Drake con: Joëlle Comé, Julia Draganović, Giulia Ruberti, Ilaria Leoni

Fondazioni e collezioni aperte alla città: forme di dialogo e collaborazione

modera Ludovico Pratesi con: Beatrice Bulgari, Giovanni Giuliani, Damiana Leoni, Mauro Nicoletti Raffaella, Stefano Sciarretta

L’indipendenza: progetti, reti e connessioni

modera Giuseppe Armogida con: Paola Capata, Piersandra Di Matteo, Annalisa Metta, Lorenzo Gigotti e Valerio Mannucci (NERO)

Generazioni di artisti a Roma

modera Alessandra Mammì con: Matteo Nasini, Lulù Nuti, Alfredo Pirri, Gianni Politi

tutte le info: museomacro.it