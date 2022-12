MASBEDO, Fragile, 2016. Courtesy MASBEDO & Galleria Sabauda

Il viaggio dei MASBEDO continua oltreoceano. Dopo la suggestiva installazione nella chiesa Annenkirche di San Pietroburgo nel 2016, Fragile viene esposta a partire dal 6 dicembre, e fino al 3 gennaio, nella sede del National Art Club di New York, tra i club più antichi degli Stati Uniti.

Il progetto, a cura di Valentino Catricalà, partecipa alla 14esima edizione del CyFest, festival russo itinerante, nato nel 2007 a San Pietroburgo e ora con sede in Armenia a causa della guerra. Tra i festival di arte e tecnologia itineranti più grandi al mondo, il CyFest sviluppa connessioni professionali tra artisti, curatori, ingegneri e programmatori in tutto il mondo, esponendo a un vasto pubblico opere nel campo della robotica, della video arte, della sound art e della net art.

Fragile si inserisce, dunque, all’interno di un parallelismo fra lo stile classico del Club e il setting del video realizzato nelle sale del Museo Reale Galleria Sabauda di Torino. Nell’opera, un ragazzo visita le sale della galleria passeggiando tra le opere d’arte in compagnia di un pavone: le sale sono vuote e il suono si costruisce sull’eco dei passi e dei movimenti dei due protagonisti. L’esemplare anziano non riesce a reggersi sulle proprie zampe per aprire la maestosa coda, diventando metafora della bellezza ferita della condizione contemporanea, e riflettendo sul concetto di cura e sulla potenza rinnovatrice dell’opera d’arte.

*MASBEDO è un duo artistico formato da Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970). Dal 1999, il loro lavoro è una costante esplorazione e commistione di diversi linguaggi artistici: il video, l’installazione, il cinema, la performance, il teatro d’avanguardia e il sound design. Recentemente hanno individuato nella relazione tra cinema e arte un territorio d’indagine prediletto, approcciando con uno sguardo attento tanto agli elementi socio-antropologici quanto a quelli più intimi e poetici.

CYFEST – Ferment: Metamorphoses and Reflections

MASBEDO, Fragile

a cura di Valentino Catricalà

6 dicembre – 3 gennaio

National Art Club di New York – 15 Gramercy Pk S, New York