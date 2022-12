Gli influencer di Instagram alla scoperta dei Mercati di Traiano

Oltre 600 stories in 12 ore. E se ormai il successo si calcola in numeri di views, quello che ha riscosso il Comune di Roma, con Igers Italia e Igers Roma, domenica sera 4 dicembre al Mercato di Traiano, si può tranquillamente chiamare tale. I dati dimostrano il ruolo ormai centrale e consolidato dei social media e del visual storytelling per raccontare, valorizzare e diffondere al grande pubblico la bellezza del patrimonio culturale nazionale, e partendo da questo stato delle cose, l’iniziativa #EmptyMuseum, nata proprio su Instagram nel 2013, parte dall’idea di diffondere un’immagine insolita degli spazi culturali, quella più suggestiva, di sera, quando sono ormai vuoti, senza fretta.

Ottanta fotografi e influencer di Instagram sono stati quindi invitati alla scoperta dei Mercati Traianei nel contesto inedito di un’apertura notturna. I profili che hanno partecipato hanno permesso all’iniziativa di diventare virale, raggiungendo un bacino di quasi 3 milioni di followers.

«#EmptyMuseum è un’importante occasione di promozione del patrimonio artistico culturale di Roma. Abbiamo fortemente voluto l’evento e abbiamo permesso l’organizzazione presso i Musei Traianei di una visita esclusiva notturna riservata agli Igers invitati dalla community, ottenendo un grande ritorno di immagine», ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda. «Basti pensare che i primi dieci influencer con più follower che hanno partcipato vantano 1,6 milioni di followes e le 95 community di Igers Italia che hanno rilanciato i contenuti hanno oltre un milione di seguaci. Gli Igers hanno realizzato straordinarie cartoline digitali di Roma, capaci di generare ricadute reali sul turismo, attivando un vero e proprio circuito virtuoso di promozione».

Durante la visita notturna, gli attori Andrea Lami e Roberta Anna e il sassofonista Leonardo Russotto, diretti dall’attore e regista Vincenzo Iantorno hanno accompagnato gli Igers alla scoperta del museo raccontando le gesta di Traiano attraverso la lettura di testi storici di Plinio Il Giovane, ma anche di componimenti poetici di Vittorio Alfieri e Giovanni Pascoli.

«Dopo il successo dell’#EmptyMuseum dell’anno scorso ai Musei Capitolini – ha dichiarato Matteo Molle, Community Manager di Igers Roma – sono molto contento di questa seconda edizione, con numeri ancora più rilevanti che ci confermano l’importanta sempre più centrale di promuovere la cultura della nostra città grazie al digitale. Roma merita di essere vissuta e raccontata attraverso eventi come questo che hanno l’obiettivo di avvicinare un pubblico giovane alle bellezze del nostro patrimonio».