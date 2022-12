Nanan, brand dedicato all’infanzia inaugura le proprie vetrine natalizie nei negozi monomarca di Roma e Milano con un’iniziativa che sposa l’arte contemporanea. Ideato dall’artista Mariagrazia Pontorno, il progetto ruota intorno all’emozione cardine dell’infanzia: lo stupore. L’installazione, attraverso effetti luminosi, si ispira infatti alle vedute ottiche del pre-cinema, caratterizzate da una forte attenzione per le immagini che di fatto precedono il movimento. Grazie a questa tecnica, che prevede una foratura di incisioni i cui punti corrispondono a fonti di luce, è possibile avere una visione diurna e una notturna

della stessa immagine, garantendo uno spettacolo luminoso e colorato, in grado di destare stupore sia nei grandi che nei più piccoli. La sostenibilità è la parola chiave alla base del progetto: l’illuminazione diurna e notturna, infatti, verrà garantita da led a bassissimo consumo, oltre che dall’utilizzo di pellicole (da Ennio di Giuseppe Tornatore a Ossa di Catrinel Marlon fino a De Generazione, film collettivo del 1994) provenienti da case di produzione cinematografiche, ora inutilizzabili, ovviando così al difficile problema dello smaltimento e richiamando allo stesso tempo la magia e l’atmosfera del cinema.

Le immagini selezionate per le vetrine rievocheranno anche lo scenario antonomastico dell’infanzia, il Luna Park, la cui atmosfera è da sempre riconducibile alla meraviglia e allo spettacolo: le vetrine di Milano vedranno l’istallazione di una ruota panoramica, mentre quelle di Roma di un carosello, entrambe giostre evocative dell’infanzia nonché tripudi di luci e colori che ben si coniugano con l’imminente atmosfera natalizia.

Il tocco esclusivo dell’artista inoltre conferisce peculiarità e valore all’istallazione, che assume così non solo un ruolo visionario ma propenso a più chiavi di lettura, dando ricercatezza al brand e stimolando la curiosità e l’attenzione verso di esso. In particolare, il rimando al mondo del cinema reso dall’illuminazione ottica delle vetrine assume ancora più valenza con la recente entrata in scena nel mondo Nanan dell’attrice, modella e regista Catrinel Marlon, nominata di recente Art Director del brand.

Nanan Shop, via Tomacelli 99, Roma

Opening 4 dicembre dalle 16.00 alle 19.00

Info: nanan.it/it/page/inagurazione-vetrine