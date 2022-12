Viva Magenta è il colore Pantone del 2023

18-1750, Viva Magenta è il nuovo colore Pantone 2023 per gli esperti del Color Institute. Una tonalità rosso carminio con sfumature violacee, classica, forte e originale insieme, già avvistata alle sfilate Primavera-Estate 2023 e non solo. «Un colore non convenzionale per un tempo non convenzionale», ha commentato Laurie Pressman, vicepresidente dell’Istituto. Una miscela artificiale e naturale insieme che «evidenzia il nostro cambio di prospettiva, che mette in luce il nostro bisogno di sentirci più attivi e che infonde quella forza necessaria per poter abbracciare con coraggio, positivamente e senza paura un nuovo percorso».

Da quasi 25 anni a questa parte, l’azienda specializzata nei colori si impegna a scegliere una nuance che, secondo l’arte, la moda, il design e oltre rispecchi il tono dell’anno che verrà. Il magenta è una delle tonalità necessarie alla stampa a colori, insieme a ciano, giallo e nero. Il colorante fu messo a punto nel 1859 da François-Emmanuel Verguin, ossidando l’anilina grezza con il cloruro stannico, mentre il nome ha origini tutte italiane: deriva infatti dalla battaglia di Magenta, la città lombarda diventata famosa per le vicende legate alla seconda guerra d’indipendenza nel 1859. Il carminio o rosso cremisi con cui si fonde indica un rosso scuro che prende il nome da un colorante naturale, ricavato dal corpo disseccato dell’insetto noto come la cocciniglia del carminio (Dactylopius coccus). Radicato nel primordiale, Viva Magenta «riconnette alla materia originaria. Invocando le forze della natura, galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore».