Art Basel Miami: gli scatti hot di Madonna per YSL

La moda e il lusso conquistano la 18esima edizione del Design Miami. Se Bottega Veneta presenta le chairs di Gaetano Pesce con un book in edizione limitata, Saint Laurent lancia la riedizione di Sex, libro fotografico contenente fotografie esplicite di Madonna realizzate da Steven Meisel con la direzione artistica di Fabien Baron.

Il 20 ottobre 1992 esce sul mercato discografico Erotica, quinto lavoro musicale di Madonna, un concept album che affronta sesso e amore attraverso l’alter ego dell’artista, Mistress Dita. Un progetto considerato ancora oggi tra i più coraggiosi e audaci della cantante, accompagnato a doppio filo dal volume, uscito nelle librerie lo stesso giorno di quel 1992 e che oggi torna protagonista grazie a Saint Laurent con una mostra a Miami. Il libro con cui la regina del pop ha sconvolto il mondo intero “a causa del suo contenuto erotico e delle visioni libere di autoespressione sessuale” è ⁣diventato subito oggetto di culto: negli scatti Madonna – accanto a personalità come Isabella Rossellini, i rappers Big Daddy Kane e Vanilla Ice, Naomi Campbell, Joey Stefano, Udo Kier e Tatiana von Furstenberg – interpreta, proprio come in Erotica, il personaggio di Mistress Dita, in omaggio alla celebre star del cinema muto Dita Parlo, rivolgendosi a un immaginario psicoanalista al quale racconta tutte le sue fantasie più estreme.

Saint Laurent attraverso il progetto Rive Droite (concept store e linea nata dal 2016 per unire moda, arte e design) ha collaborato alla riedizione di Sex e per l’occasione ha organizzato una mostra all’Art Basel di Miami Beach curata dal direttore creativo della maison Anthony Vaccarello e Madonna.

Le fotografie di Meisel sono esposte in un box temporaneo fronte mare costruito appositamente per l’occasione fino al 4 dicembre, in un percorso espositivo tabù vietato ai minori di 18 anni.⁣

La ristampa di Sex, pubblicata per Saint Laurent Rive Droite da Callaway, in una tiratura limitata di 800 copie sarà autografata proprio da Madonna e acquistabile successivamente tramite una speciale asta che si terrà nei prossimi mesi e il cui ricavato sarà devoluto all’associazione dell’artista, Raising Malawi.

Per il pubblico della fiera che vuole portarsi a casa un ricordo iconico dell’artista, in vendita anche T-shirt, felpe e borse legate al progetto.