Con la direzione artistica di Cristiana Perrella e i guest curator Emanuele Coccia, Bianca Felicori e India Mahdavi, si apre oggi la decima edizione del Milano Design Film Festival, dislocato in diverse sedi milanesi fino al 26 novembre. La kermesse culturale che attraverso il video avvicina il grande pubblico alle concezioni più contemporanee del design e dell’architettura, celebra i suoi primi dieci anni con un’edizione rinnovata nella forma e nei contenuti dalla nuova Direzione Artistica.

Infinito. L’universo di Luigi Ghirri

All’interno degli spazi di: Triennale Milano, Anteo Palazzo del Cinema, Cinema Teatro Edi/Barrio’s, Tilane, Biblioteca e centro culturale, Paderno Dugnano – Milano e ADI Design Museum, il Festival porta in scena film di designer e film sul design di registi e artisti che esplorano le nuove tendenze e leggono il design da diverse prospettive, ampliando il contesto e i significati della disciplina, mostrandone nuove visioni e indagando il linguaggio dell’immagine in movimento come elemento di ricerca progettuale.

Cinque sezioni, tre a candidatura libera (Official Selection, AFA Architecture Film Award, MDFF Student Award) e due curatoriali (IMMAGINARE con La moda fuori stagione a cura di Emanuele Coccia, Inflatable, Baby a cura di Bianca Felicori e Iranità a cura di India Mahdavie; e RADICI dedicata a Gae Aulenti), insieme a due Premi, accompagnati da un ricco programma di eventi speciali e talk.

Alfredo Jaar, Red Pavillion

L’appuntamento annuale del Milano Design Film Festival si concluderà il 26 novembre.

Tutti gli appuntamenti e l’intera programmazione: www.milanodesignfilmfestival.com