Da una collaborazione tra l’artista Alessandro Piangiamore e Tiburtini, azienda leader nella stampa di prodotti di alto livello, nasce il progetto artistico-editoriale Fiori di Carta. Presentato il 10 novembre alla Casa dei Cavalieri di Rodi e ideato e curato da Mario Valerio Nocenzi per Tiburtini, il lavoro di Piangiamore si inserisce nella ricerca dell’artista sulla serie Ieri Ikebana, che si caratterizza per il contrasto tra la leggerezza del fiore e la pesantezza della materia (ferro e cemento). Partendo da due opere della serie, entrambe in cemento, flora, ferro – l’una a fondo nero, l’altra a fondo grigio – è stato realizzato un prodotto editoriale di grande pregio utilizzando materiali speciali, inchiostri vegetali e macchinari di stampa all’avanguardia.

Il cemento così si fa carta, mantenendo il “look and feel” materico analogo a quello delle sculture originarie, ma perdendo la materialità, il peso.

Nata nel 1961, Tiburtini è un’azienda specializzata nella stampa di prodotti luxury e alta gamma. Guidata dai proprietari, Claudio e Piera De Medici, l’azienda è tra i leader a livello nazionale nelle lavorazioni custom, nelle nobilitazioni e nella prototipazione. In azienda convivono tre grandi anime che dialogano costantemente tra di loro: da un lato i macchinari, con la tecnologia all’avanguardia e il know how di professionisti specializzati; dall’altro una ricerca costante del bello, che trova un suo naturale sbocco nell’arte contemporanea.

info: tiburtini.it