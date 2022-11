Il Mostrario di Yuval Avital per il Reggio Parma Festival

Inaugura il Mostrario di Yuval Avital con il primo appuntamento, Mostrario. Parte I, al Teatro Regio di Parma. Lo straordinario evento multidisciplinare, che per tre weekend invaderà le città di Parma e Reggio Emilia, è il capitolo conclusivo de Il Bestiario della Terra, progetto dell’anno del Reggio Parma Festival. Un’imponente meta-opera divisa in tre parti che trasformerà completamente i principali teatri di Parma e Reggio in spazi onirici, espositivi e performativi.

Yuval Avital, Vermi e vipere, 2022, Mostrario Parte III. Teatro Municipale Valli Reggio Emilia

Grazie allo straordinario lavoro corale dei teatri, Teatro Regio e Teatro Due di Parma e Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, con il coinvolgimento di tutte le maestranze e di molte realtà creative dei territori, si potrà vivere un’esplorazione fantastica, in continuo divenire, dei temi fondanti la relazione tra essere umano e animale, temi che hanno caratterizzato l’intero sviluppo progettuale e creativo de Il Bestiario della Terra.

Il Mostrario è infatti il capitolo finale dell’imponente palinstesto di eventi realizzato da Avital nel corso dei mesi che, in un crescendo di mostre e appuntamenti, ha composto un grande quadro allegorico che qui raggiunge il suo apice.

I visitatori, muovendosi liberamente alla scoperta dell’anima più profonda dei teatri – anche attraverso ambienti solitamente inaccessibili al pubblico – possono immergersi in un’esperienza unica e inedita. I significati custoditi dalle figure animalesche non si esauriscono nel passato ma sono spunto per nuove riflessioni nel presente. Figure antropomorfe, animali ed esseri ibridi tra umano e animale, prendono vita come catapultati all’interno dei teatri da un mondo onirico.

Yuval Avital, Dettaglio del Labirinto di oltre 150m che costituirà il Lungo corridoio dell’Uomo nero, una scena del Mostrario Parte II. Teatro Due Parma. Photo credits Andrea Morgillo

Si parte dal Teatro Regio di Parma dove prenderanno vita sei scene che animeranno le sale e il palcoscenico in un percorso libero. Sarà possibile perdersi in un percorso immersivo e onirico tra sculture, performance dal vivo, videomapping e installazioni, dove mito e attualità, natura umana e natura animale, si confondono e si plasmano a vicenda.

Yuval Avital, Making of nei laboratori del Teatro Regio, 2022, Mostrario Parte I.

Teatro Regio Parma. Photo Roberto Ricci



Tutti gli appuntamenti in programma:

Mostrario. Parte I

18-20 novembre, ore 20.00-22.00

Teatro Regio di Parma

Mostrario. Parte II

2-4 dicembre

Teatro Due di Parma

Mostrario. Parte III

10-11 dicembre

Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia

info: www.reggioparmafestival.it