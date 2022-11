Negli ultimi giorni del Romaeuropa Festival, il Mattatoio di Roma si prepara ad accogliere un nuovo ciclo di mostre che inaugurano il 9 novembre fino al 26 febbraio del prossimo anno.

A cura di Alessandra Mauro e Daniela Lancioni, l’esposizione dal titolo William Klein Roma Plinio De Martiis mette a confronto lo sguardo del fotografo William Klein e quello di Plinio De Martiis, famoso gallerista romano che da giovane abbracciò la professione di fotografo con risultati sorprendenti. Le foto di Klein – scelte da Alessandra Mauro insieme allo stesso autore, scomparso recentemente – sono tra le più rappresentative di quelle pubblicate nel libro Rome + Klein del 1959, che accoglie anche i testi di Pier Paolo Pasolini. Quelle di De Martiis, sulle quali ha lavorato Lancioni, risalgono invece alla prima metà degli anni Cinquanta e testimoniano la partecipata attenzione dell’autore verso i luoghi della città dove le condizioni di vita erano più difficili.

Lido di Ostia, Roma, 1956. © Foto di William Klein

La mostra di Klein e De Martiis si inserisce inoltre in dialogo con le altre mostre in corso presso le diverse sedi dell’Azienda Speciale Palaexpo, Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. Il corpo poetico al Palazzo delle Esposizioni e Jonas Mekas. Images Are Real al Padiglione 9b del Mattatoio, per via dei rapporti di Pasolini con Klein e Mekas, e per “la sensibilità priva di commiserazione con cui Pasolini e De Martiis hanno raccontato, in maniera diversa, la vita nelle borgate e nelle periferie romane”.

Plinio De Martiis, Baracche alla Farnesina, Roma 1951, Collezione Fondazione Gramsci onlus

© Eredi Plinio De Martiis

Nell’ambito di Jonas Mekas 100! – il programma internazionale di manifestazioni che celebra il centesimo anniversario dalla nascita del regista e teorico di origine lituana – arriva in Italia la mostra Images Are Real, accompagnata da una serie di eventi a cura di Francesco Urbano Ragazzi.

Allestita nel Padiglione 9b del Mattatoio, promossa da Roma Culture e dall’Azienda Speciale Palaexpo con la partnership del Lithuanian Culture Institute, Images Are Real ripercorre la lunghissima attività di Jonas Mekas dentro e oltre la storia del cinema d’avanguardia. Un’ampia selezione di opere che va dagli anni Sessanta fino alla fine degli anni Dieci del nostro secolo, presenta il lavoro del filmmaker lituano come una forma di resistenza alla brutalità umana, una ricerca della felicità attraverso cui affrontare l’incertezza del presente.

Il titolo della mostra, poi, è una citazione tratta dal film Out-takes From the Life of a Happy Man, in cui la voce fuoricampo dell’artista riflette tra sé e sé: «La memoria è andata via, ma le immagini sono qui, e le immagini sono reali», mantenendo vivo il continuo presente di una pratica cinematografica che è allo stesso tempo individuale e politica.

William Klein Roma Plinio De Martiis

a cura di Daniela Lancioni e Alessandra Mauro

Jonas Mekas. Images Are Real

a cura di Francesco Urbano Ragazzi

9 novembre – 26 febbraio 2023

Mattatoio, Roma

info: www.mattatoioroma.it