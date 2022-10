“La verità è l’immagine migliore”, diceva il grande Robert Capa, interprete senza tempo di uno sguardo fisso sulla realtà, senza barriere. Ancora oggi tanti interpreti del contemporaneo si riconoscono in quelle parole e, attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, vanno in cerca di quella verità senza filtri.

La mostra Stati d’Infanzia – viaggio nel paese che cresce, ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 28 ottobre al 26 febbraio presenta al pubblico una selezione di oltre 80 immagini scattate da Riccardo Venturi che affrontano il tema delle disuguaglianze e delle marginalità, dell’esclusione sociale e della dispersione scolastica.

Si tratta di progetto fotografico accompagnato da un documentario di Arianna Massimi che mette in luce la missione dell’impresa sociale Con i Bambini impegnata quotidianamente nel contrasto della povertà educativa minorile.

Riccardo Venturi è un fotografo che da oltre trent’anni documenta le guerre che hanno scosso Europa, Africa e Medio Oriente. Ha pubblicato dieci libri fotografici e ha ottenuto dieci tra i premi fotogiornalistici internazionali più importanti, tra cui due World Press Photo Award e il Sony World Photography Award nel 2011. Venturi è un fotografo dell’agenzia Contrasto dal 2001. Arianna Massimi, invece, è videomaker e fotografa freelance con esperienza maturata soprattutto nell’ambito della realizzazione di progetti a medio-lungo termine dedicati ai temi delle politiche sociali e migratorie in Europa, dell’accesso all’energia, dei cambiamenti climatici e dello sviluppo socio-economico nell’Africa Sub-Sahariana.

L’obiettivo della rassegna, a cura di Ilaria Prili, presidente Akronos, è quello di far affiorare agli occhi di tutti le complessità e le difficoltà di chi affronta giorno per giorno questi ostacoli, ma anche far emergere le possibilità di rinnovamento e il cambio di rotta necessario e possibile attraverso sperimentazioni e “alleanze educative” tra scuola, terzo settore, istituzioni e famiglie.

Sostenuto grazie al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, il progetto ha investito decine di “cantieri educativi italiani”, dalle Valli Imagna e Brembana fino a Favara e Ragusa toccando le periferie delle grandi città affrontando temi di grande attualità diventati spesso vera e propria emergenza a causa della pandemia e del lockdown.

Gli scatti e le immagini del documentario tracciano un percorso narrativo che accompagna il visitatore attraverso le fragilità di bambini, adolescenti e la mancanza di opportunità, segnato anche dalla consapevolezza che contrastare la povertà educativa sia utile per far crescere il Paese.

Il progetto, accolto da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è promosso e prodotto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo.

Alla presentazione del reportage, in programma il 27 ottobre, intervengono, oltre al fotografo Riccardo Venturi e alla Film-maker Arianna Massimi, il Presidente Acri Francesco Profumo, la Portavoce Forum Terzo Settore Vanessa Pallucchi e Marco Rossi-Doria, Presidente Con i Bambini.

Per l’inaugurazione, il 27 ottobre, l’ingresso al Museo sarà gratuito e consentito dalle ore 18.00 fino alle ore 20.30.

Museo di Roma in Trastevere (Piazza di S. Egidio, 1/b – Roma)