Nato dal desiderio di indagare la relazione tra arte ed economia e dilatare il campo prospettico sulla realtà, il Premio Tosetti Value per la fotografia è in stretto dialogo con Prospettive. L’economia delle immagini, progetto sulla fotografia contemporanea nato nel 2014 e curato da Tosetti Value per l’Arte con l’obiettivo di alimentare dibattiti e riflessioni sul nostro mondo globalizzato.

Giunto al suo terzo anno consecutivo, il Premio – promosso da Family office – conta per l’edizione 2022 di una giuria composta dall’artista Fatma Bucak, Antonio Carloni, vicedirettore delle Gallerie d’Italia di Torino e Walter Guadagnini, direttore di CAMERA – Centro Italiano per la fotografia, Torino.

I vincitori delle passate edizioni sono stati Raed Yassin rappresentato dalla galleria Isabelle van den Eynde di Dubai e Fatma Bucak, nel 2021, rappresentata dalla galleria Peola Simondi di Torino. Quest’ultima presenterà una mostra speciale nella cornice della VIP Lounge Thonetiana, il 5 novembre.

Fatma Bucak, part of the installation And so we were told, 2020. Courtesy the artist and Galleria Peola Simondi, Turin

Il 4 novembre, invece, al Meeting Point La Stampa di Artissima, il Family office nell’ambito del proprio del progetto Prospettive. L’economia delle immagini, propone un dialogo sull’industria italiana con Paolo Bricco, inviato speciale del Sole 24 Ore e saggista, e l’artista Gian Maria Tosatti, che ne ha restituito una monumentale fotografia al Padiglione Italia della Biennale di Venezia, con l’opera Storia della Notte e Destino delle Comete a cura di Eugenio Viola.

Due sguardi diversi sulla storia della civiltà industriale italiana, dai modelli illuminati di welfare aziendale alle best-in-class dell’industria 4.0, a partire dal paesaggio simbolico fortemente evocativo diGian Maria Tosatti, archeologo del presente.

Questa discussione nasce dalla sinergia tra Tosetti Value Il Family office e il Padiglione Italia alla Biennale Arte 2022 e s’inserisce nel ciclo di incontri e progetti specifici che il Family office da anni porta avanti nella convinzione che l’interazione tra arte ed economia sia un potente meccanismo di comprensione della realtà.