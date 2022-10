Gennaro Sangiuliano è il nuovo Ministro della cultura del Governo Meloni. Attualmente direttore del Tg2, è da sempre vicino agli ambienti di centrodestra. Sangiugliano supera quindi i nomi più gettonati nei sondaggi di questi ultimi giorni, che davano per favoriti Giordano Bruno Guerri, Vittorio Sgarbi, Federico Mollicone e Lucia Borgonzoni, oltre che Giampaolo Rossi. Secondo indiscrezioni il giornalista sarebbe gradito più a Fratelli d’Italia che alla Lega dato che Salvini lo avrebbe voluto al vertice del Tg1 in Rai. Sangiuliano prende così il posto del predecessore Dario Franceschini, dando ufficialmente il via, insieme agli altri Ministri nominati nelle ultime ore, alla squadra di governo.

Classe 1962, Sangiuliano si è laureato in Giurisprudenza all’università Federico II di Napoli. Come giornalista ha avuto incarichi di rilievo come la vice direzione del quotidiano Libero, oltre a varie collaborazioni con Il Foglio, l’Espresso e il Sole 24 Ore. È stato anche Direttore della scuola di giornalismo dell’università di Salerno e docente di Storia dell’Economia alla Luiss Guido Carli. Dopo l’assunzione in Rai nel 2009 diventa vice direttore del Tg1, mentre nel 2018 assume la carica di direttore del Tg2.