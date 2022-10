Palermo mon amour. Il racconto di un innamoramento

Venerdì 21 ottobre, lo Studio Campo Boario di Roma accoglie la presentazione del libro Palermo mon amour di Claudia Quintieri, edito da Edizioni del Faro.

Una raccolta di poesie d’amore e fotografie realizzate dall’autrice a Palermo durante un viaggio di visita della città. In un delicato raccordo tra poesia e fotografia, il libro interpreta la storia di un innamoramento, quello dell’autrice per la città.

Le immagini riportano la visione della città da parte di un’artista che la percorreva per la prima volta, innamorandosene, mentre i componimenti poetici raccontano di uno stupore rinnovato nel tormento amoroso.

Così si unisce arte visuale e arte letteraria in un andamento coerente.

Alle ore 18 di venerdì, l’autrice sarà presente al talk di presentazione, con l’introduzione di Roberto Vignoli e le letture di Barbara Valentini.