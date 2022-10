Dal 20 ottobre va in onda su Sky Original una nuova edizione della serie dedicata alla scoperta dei più grandi maestri di pittura. Le otto puntate della seconda stagione presentano le vite di Giotto, Guercino, Guido Reni, Parmigianino, Antonello da Messina, Paolo Uccello, Pinturicchio e Tiziano, portando il pubblico a rivivere l’arte, i colori e le forme di quegli artisti che hanno scritto la storia dell’arte italiana. Puntata dopo puntata, scopriremo la capacità dell’arte di mettere in dubbio la nostra idea di bellezza e di toccarci nel profondo.

Il primo episodio – in onda il 20 ottobre – è dedicato a Giotto, punto di riferimento per l’intera arte occidentale. A guidarci alla scoperta del maestro saranno Gaia Ravalli e Andrea De Marchi, attraverso i capolavori della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, della Cappella degli Scrovegni a Padova e della Cappella Bardi della Basilica di Santa Croce di Firenze.

Nel secondo e terzo episodio, condotti da Daniele Benati, scrittore e traduttore, e Barbara Ghelfi, dottoressa in storia dell’arte, andremo alla scoperta di Guercino e di Guido Reni, tra le atmosfere magiche e irreali, date dai contrasti tra luce e ombra del Guercino e la perfezione delle forme e la visione ultraterrena di Guido Reni.

Il quarto episodio, dedicato a Parmigianino, artista anticlassico per definizione e anticipatore del manierismo, sarà condotto da Paolo Cova, docente di Storia dell’Arte e Marcella Culatti, storica dell’Arte, tra gli affreschi della cappella di San Giovanni Evangelista a Parma, e Rocca Sanvitale e diversi ritratti e autoritratti dell’artista, a raccontarcene l’arte. Gli stessi esperti ci condurranno nel mondo di Antonello da Messina , raccontato nell’episodio cinque raccontando un’arte influenzata sia dalla pittura fiamminga che dalla scuola italiana.

Gli storici dell’arte Gaia Ravalli e Andrea De Marchi ci racconteranno, nell’episodio sei, il lavoro di Paolo Uccello, da sempre celebrato come virtuoso della prospettiva, in bilico tra eccezione e regola, ordine e disordine.

Gli ultimi due episodi, invece, sono dedicati rispettivamente a Bernardino di Betto, detto il Pinturicchio e a Tiziano. Il primo, celebre pittore di affreschi talentoso e fantasioso, raccontato da Paolo Cova e Cristina Conti, che passeranno in rassegna i capolavori realizzati nel Duomo di Siena o nella Cappella Bufalini della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma. Il secondo, simbolo del Rinascimento veneziano, lo scopriremo accompagnati da Marcella Culatti e Sara Menato. Tra le opere analizzate: il San Marco in trono nella Basilica di Santa Maria della Salute a Venezia, il Miracolo del marito geloso e Miracolo del neonato, nella Scuola del Santo a Padova, Amor Sacro e Amor Profano alla Galleria Borghese di Roma, il Ritratto di Francesco Maria della Rovere e Venere d’Urbino presso la Galleria degli Uffizi a Firenze.

I Grandi Maestri, dunque, sta arrivando a partire dal 20 ottobre, un viaggio in ogni puntata, coinvolgente e appassionante, un breve salto nella storia dell’arte.