La Yellow Pumpkin di Yayoi Kusama viene reinstallata in Giappone

Giappone, Benesse Art Site Naoshima. È il 9 agosto 2021 quando un violento tifone distrugge completamente la Yellow Pumpkin di Yayoi Kusama trascinandola in mare e sbattendola tra gli scogli.

Oggi, la gigantesca zucca gialla e nera dell’artista giapponese torna sull’isola di Naoshima, per la gioia di residenti e turisti che non hanno potuto ammirarla nel corso di quest’anno.

Tecnicamente, si tratta di una replica perché l’originale è stato irrimediabilmente danneggiato «ma non importa, le persone sono felici», ha dichiarato Toshio Hamaguchi, 74 anni, che vive sull’isola.

L’originale di Kusama è stato installato nel 1994 a Naoshima, isola nel Giappone occidentale che da allora è diventata rifugio per l’arte e l’architettura internazionale, insieme alle quattro isolette circostanti: Teshima, Inujima, Shodoshima e Megijima.

«Quando l’opera è stata installata, quasi tre decenni fa, i residenti erano scettici – ha affermato Hamaguchi – a quel tempo, l’economia dell’isola era prevalentemente industriale. Il luogo non aveva ancora una reputazione come sede di opere d’arte di artisti del calibro di Claude Monet e James Turrell, o strutture dell’architetto vincitore del Premio Pritzker Tadao Ando».

Poi è arrivato il tifone. Alta circa sei piedi e mezzo e larga poco più di otto piedi, era al suo solito posto su un molo prima di essere sbalzata in mare dalla tempesta del 2021 che ha spinto venti fino a 78 miglia all’ora. I membri dello staff del Benesse Art Site, la sede permanente dell’opera d’arte, non sono stati in grado di salvarla in tempo.

Il ritorno della scultura questa settimana ha fatto notizia a livello internazionale. La nuova zucca è un po’ più robusta e ha un attacco speciale nello stelo, una caratteristica che le consentirebbe di essere facilmente trascinata in salvo se un altro tifone la minacciasse.

«Questa volta dobbiamo essere più consapevoli. Anche di notte».