Quarta edizione per MakerArt, la sezione speciale di Maker Faire Rome – The European Edition 2022, curata da Valentino Catricalà, che unisce il mondo dell’innovazione con quello degli artisti, e che quest’anno presenta, per la prima volta a Roma, STORMS di Quayola. Negli spazi del Gazometro Ostiense, nel weekend dal 7 al 9 ottobre, va in scena infatti la decima edizione della Maker Faire, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma attraverso la sua Azienda Speciale Innova Camera.

La ricerca di Quayola si muove nel connubio tra digitale, robotica e intelligenza artificiale, attingendo a un’iconografia che affonda le proprie radici nella storia dell’arte, da quella antica, rinascimentale e barocca, fino a toccare la pittura paesaggista come punto di partenza per le sue installazioni immersive.

In questo senso, STORMS fa parte di una serie di opere video che continuano la ricerca dell’artista sulla pittura di paesaggio tradizionale, dove a essere esplorata, attraverso l’utilizzo di avanzate tecnologie, non è tanto l’immagine in sé quanto piuttosto la sostanza pittorica, intesa sia come materia sia come mezzo dell’origine ideativa dell’immagine stessa.

Anche nel titolo troviamo un evidente riferimento alla storia dell’arte e alle tempeste di William Turner che rappresentano per Quayola un’importante fonte d’ispirazione. Esse illustrano quell’agitazione di forze cosmiche, che in STORMS si traduce nella realizzazione di video a ultra-high definition di mari in tempesta reali e girati sulle coste della Cornovaglia, utilizzati come dataset da cui attingere per generare le pitture digitali. Infatti, come ha sottolineato il curatore Catricalà «la ripresa, la parte “dal vero”, non è l’opera ma è solo il momento di cattura dei dati, i quali, una volta imprigionati vengono rielaborati con processi di game engine».

Le energie di Turner, nei dipinti di Quayola, sono i vettori digitali che imprimono le forze, all’interno di pitture non finite, opere che “si dipingono” nel flusso di un tempo dilatato, forme pittoriche che si dipanano sulla tela dello schermo scomponendosi verso una astrazione di forme.

Attraverso tecniche mai utilizzate per la pittura, Quayola dà origine a una nuova estetica contemporanea, non generata dalla pratica meticolosa del gesto sulla tela, ma dagli algoritmi, capace di provocare un inedito stupore nei confronti di una natura vista come per la prima volta, estranea ma riconoscibile.

Maker Art

Quayola, Storms

a cura di Valentino Catricalà

Maker Faire Rome – The European Edition 2022

X edizione – 7-9 ottobre