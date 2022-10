Giovedì 6 ottobre, l’Auditorium della Conciliazione a Roma presenta il concerto-evento Alberto Sordi e Monica Vitti Memorial Concert, diretto dal Maestro Gerardo Di Lella ed eseguito dalla Gerardo Di Lella Grand Orchestra.

Un appuntamento che vede coinvolti ben settantadue professori d’orchestra in oltre cento minuti di esibizione per celebrare due straordinari protagonisti del cinema italiano: Alberto Sordi e Monica Vitti, artisti che ebbero un lungo e fortunato sodalizio artistico e che ancor oggi sono considerati simboli della città di Roma.

L’iniziativa è realizzata da Diaphonia Music SRLS, con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, braccio operativo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele e con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale.

Un evento musicale in grado di coniugare il valore artistico con un forte appeal popolare. Dalle musiche tratte da “Amore Mio Aiutami” e da “Il Tassinaro”, infatti, il repertorio proposto prevede le partiture dei film più famosi e amati dal grande pubblico, scritte da musicisti come Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Nicola Piovani e Riz Ortolani, a cui si aggiungono due brani composti dallo stesso Sordi e la famosa “Polvere di stelle”, che rappresenta il connubio per eccellenza tra Sordi e la Vitti.

Arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra, il Maestro Di Lella è stato l’ultimo collaboratore – in ordine cronologico – del Maestro Piero Piccioni, principale autore delle musiche dei film di Alberto Sordi, nonché suo amico storico. «Sono felicissimo con questo concerto di festeggiare, anche se un po’ in ritardo – afferma Di Lella – il centennale di Alberto Sordi ,e vista la recente scomparsa di Monica Vitti, mi è sembrato doveroso evidenziare questo grande connubio artistico. Inoltre, questa è l’occasione per riscoprire il lavoro compositivo di grandissimi musicisti che hanno contribuito a rendere famoso il nostro cinema italiano nel mondo: Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Ritz Ortolani e Nicola Piovani».

«Sarà l’occasione per ricordare e celebrare due icone del cinema italiano. Due interpreti che hanno reso onore a Roma con la loro arte e sostenuto, nel corso della loro carriera, numerose iniziative sociali e di solidarietà. Monica Vitti e Alberto Sordi sono stati protagonisti insieme al cinema nei ruoli di moglie e marito, raccontando sul grande schermo con ironia e disincanto la quotidianità di una coppia romana. Scene che sono rimaste nell’immaginario collettivo e che appartengono alla storia del cinema italiano. Il concerto-evento sarà l’occasione per celebrare due grandi artisti e un appuntamento immancabile per gli appassionati del cinema e della musica. Un evento che promuove la nostra città in chiave turistica, contribuendo a destagionalizzare i flussi», ha dichiarato l’Assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato.

Commenta il Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, che ha fortemente voluto l’evento: «Sono da sempre persuaso che le arti, in primo luogo la musica, così come la poesia, con il suo linguaggio immediato ed universale, svolgano un ruolo di primo piano nella crescita interiore della persona, nell’affermazione dei valori di condivisione e solidarietà e nella formazione di una coscienza collettiva, annullando le differenze a favore dell’inclusione sociale degli individui. Per questo motivo sono davvero lieto di offrire al pubblico romano il concerto di Gerardo Di Lella e della sua grande Orchestra, che oltre a commemorare due grandi protagonisti del cinema italiano e a celebrare la rinascita della “settima arte” dopo il periodo difficile della pandemia, consentirà agli spettatori di apprezzare le composizioni più famose di autori di fama mondiale quali, ad esempio, il Premio Oscar Nicola Piovani e l’indimenticabile Armando Trovajoli».

I biglietti sono acquistabili tramite il circuito www.ticketone.it