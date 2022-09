Per la sua 54.a edizione, illycaffè celebra Barcolana, storica regata internazionale simbolo di Trieste, con una speciale illy Art Collection. L’artista selezionato per l’occasione è Matteo Thun, architetto e designer italiano tra i co-fondatori del Gruppo Memphis. Si tratta di un’edizione importante poiché, dopo due anni di pandemia, torna l’appuntamento velico più grande del mondo.

Allievo di Oskar Kokoschka ed Emilio Vedova e fondatore di uno studio multiculturale di architettura e design a Milano, Thun si è ispirato ai valori della Barcolana per realizzare la sua personale interpretazione dell’iconica tazzina a cui lui stesso ha dato vita nel 1991, diventata poi tela da personalizzare per i più importanti artisti contemporanei.

L’essenza della manifestazione Barcolana e la sua città vengono racchiuse in una sola immagine: un’impronta digitale colorata apposta da Matteo Thun sulla tazzina per trasmettere il potente ottimismo che un tocco umano può diffondere sul mondo. Simbolo del manifesto della 54° edizione della Barcolana, le linee dell’impronta umana richiamano i movimenti del mare: correnti portatrici di empatia e vitalità che incontrandosi infondono gioia di vivere e lasciano un’impressione benefica sul pianeta.

«Anche quest’anno illycaffè sostiene Barcolana con un “gesto di bellezza” e offre il proprio contributo tramite l’arte, linguaggio con cui da anni ci esprimiamo – commenta Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè – Così come illy trasforma un oggetto di uso quotidiano – la tazzina di caffè – in un’opera di arte contemporanea accessibile a tutti, Barcolana trasforma un’attività sportiva comunemente considerata esclusiva, – la vela – in una festa che accoglie tutti gli amanti del mare senza distinzioni. Ecco perché in questa illy Art Collection Matteo Thun sintetizza perfettamente il senso più profondo della Barcolana: la gioia di condividere una passione e di coltivare valori condivisi come l’armonia tra uomo e natura, l’inclusività, il rispetto e la gioia di vivere. Gli stessi valori che da sempre guidano la nostra azienda».

