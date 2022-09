Il 22 settembre, inaugura a Bologna, negli spazi espositivi della Fondazione MAST, IMAGE CAPITAL. La fotografia come tecnologia dell’informazione. Frutto della collaborazione tra il grande fotografo Armin Linke e la storica della fotografia Estelle Blaschke, ricercatrice dell’Università di Basilea, la mostra è curata da Francesco Zanot.

Un progetto visivo e di ricerca imponente che ha richiesto oltre quattro anni di lavoro per raccontare una storia della fotografia diversa, investigando la fotografia come sistema di creazione, elaborazione, archiviazione, protezione e scambio di informazioni visive: un vero e proprio capitale per cui, il suo possesso, corrisponde all’acquisizione di un autentico vantaggio strategico.

Pubblicità Kodak per il Recorder Miracode System, 1966. George Eastman House, Legacy collection

Attraverso immagini, testi e altri materiali, Linke e Blaschke esplorano le diverse modalità attraverso cui la fotografia viene utilizzata all’interno di differenti tipologie di processi di produzione, in particolare in ambito scientifico, culturale e industriale. In un percorso che parte dall’inizio della loro storia e arriva fino alle tecnologie più recenti e aggiornate, la mostra è suddivisa in sei sezioni dedicate ad altrettanti temi essenziali: MEMORY, ACCESS, PROTECTION, MINING, IMAGING, CURRENCY.

Armin Linke, Sito di stoccaggio di Iron Mountain, Boyers (PA), USA 2018.

Courtesy l’artista e Vistamare, Milano/Pescara

A partire dai testi di Estelle Blaschke e dalle opere fotografiche di Armin Linke, la mostra comprende una vasta selezione di fonti e apparati: interviste, video, immagini d’archivio, pubblicazioni e altri oggetti originali, con l’obiettivo di offrire agli spettatori una narrazione-esperienza tanto immersiva quanto stratificata.

IMAGE CAPITAL. La fotografia come tecnologia dell’informazione

a cura di Francesco Zanot

22 settembre 2022 – 8 gennaio 2023

Fondazione MAST – Bologna