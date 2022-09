Si è svolta il 14 settembre al Goethe-Institut di Roma la conferenza stampa della XVesima edizione del Talent Prize 2022, che ha conferito il primo premio all’artista Simona Andrioletti, con un riconoscimento dal valore di 10 mila euro (5mila in denaro e 5mila in promozione).

Una giornata intensa, preceduta dalla riunione a porte chiuse della giuria con il team di Inside Art, per selezionare i nomi del primo classificato e dei nove finalisti.

Defence. What do you do with your anger?, l’opera di Simona Andrioletti è stata giudicata all’unanimità da tutti i giurati come la migliore in gara, premiata perché: “un video potente che con forza ritrae la violenza della società contemporanea. Un lavoro di grande attualità considerato il momento storico che stiamo vivendo. Un uso delle immagini sapiente che spiega efficacemente due argomenti fondamentali, la difesa e l’uso della rabbia”.

Durante la serata, moderata da Fabrizia Carabelli, caporedattrice di Inside Art e in presenza del presidente della giuria Guido Talarico e dei giurati, Gianluca Marziani e Costantino D’Orazio, è stato anche presentato il libro Talent Prize. 100 nomi da ricordare, il volume che racconta, attraverso una selezione dei migliori artisti che vi hanno partecipato, i 15 anni di vita del concorso promosso da Inside Art e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, di cui il prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele è il Presidente.

In una gallery raccogliamo i momenti più significativi di quella giornata:

Foto e video Francesco Talarico e Camilla Cionfoli.