Oltre 400 pezzi raccontano una carriera lunga trent’anni. To Look Without Fear, l’enorme retrospettiva di Wolfgang Tillmans inaugura oggi, 12 settembre, al sesto piano del Museum of Modern Art di New York.

Presentando l’intera ampiezza e profondità della carriera dell’artista tedesco, il percorso espositivo invita a sperimentare la visione dell’artista del presente: dalle immagini estatiche della vita notturna alle immagini astratte realizzate senza macchina fotografica, dai fenomeni astronomici ai nudi intimi, Tillmans, osservatore incisivo e creatore di immagini abbaglianti, ha esplorato apparentemente ogni genere di fotografia, sperimentando continuamente come fare nuove immagini.

Nell’allestimento al MoMA, l’artista ha rifiutato le convenzioni prevalenti sulla presentazione fotografica, sviluppando connessioni tra le sue opere e lo spazio: nelle installazioni, le stampe senza cornice sono attaccate alle pareti o ritagliate e appese a degli spilli, e fotografie incorniciate appaiono accanto alle pagine di una rivista. Costellazioni di immagini sono raggruppate su pareti e tavoli come fotocopie, fotografie a colori o in bianco e nero e proiezioni video, esemplificando la sua idea di democrazia visiva. “Vedo le mie installazioni come un riflesso del modo in cui vedo, del modo in cui percepisco o voglio percepire il mio ambiente – ha dichiarato – rappresentano sempre il mondo in cui voglio vivere.”

Il risultato in tutto il percorso è una sorta di spiritualismo alla Tillmans; interconnettività, corpi a braccetto, immagini astrologiche che spingono a interrogarci sull’orlo della visibilità terrestre e a quanto siamo piccoli di fronte a tutto questo. L’artista ci incoraggia a essere giocosi con i nostri occhi, a vedere il potenziale e ad assumere prospettive diverse.

“Tutto quello che voglio fare è continuare a giocare col mio sguardo, per meravigliarmi, o ribellarmi. Il bello dell’arte è che non sempre sai perché qualcosa cattura la tua attenzione: a volte ti sta mostrando un senso nascosto, altre solo l’assurdità dell’esistenza. Ma è questo che mi interessa, quello che può rivelarti quando riesci a guardare davvero, senza paura”.

Wolfgang Tillmans. To look without Fear

fino al 1 gennaio 2023

MoMA – New York

Tutte le info: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5440?