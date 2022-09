Dal 14 settembre al 31 ottobre 2022 si terrà la nuova edizione del Milano Photofestival, la rassegna annuale di fotografia d’autore promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging. La diciassettesima edizione animerà il territorio milanese, fulcro del festival, e numerose città vicine.

Il festival coinvolgerà numerosi centri espositivi, pubblici e privati, sul territorio di Milano e dintorni. Gallerie d’arte, negozi, biblioteche e musei dedicheranno i loro spazi a questo meraviglioso progetto. Saranno allestite più di 150 mostre, per la maggioranza visitabili gratuitamente. Artisti emergenti saranno affiancati da grandi nomi e talenti, per ricostruire il panorama fotografico nazionale. Ogni fotografia è unica, per genre, forma e talento, ma tutte saranno inserite in una prospettiva comune. Infatti, “Ricominciare dalle immagini. Indagini sulla realtà e sguardi interiori” è il tema del festival. Comprendiamo come il tema scelto abbia una grande eco nella nostra società. In un periodo storico complesso e, sempre più, digitalizzato, le immagini fotografiche sono uno specchio delle esperienze individuali, ma sempre condivisibili.

Il festival vuole dare al pubblico l’occasione di vivere in prima persona il mondo della fotografia nazionale, offrendo l’occasione di partecipare attivamente a questa manifestazione artistica. Infatti, saranno organizzati workshop, dibattiti, incontri con gli artisti e numerosi altri eventi per creare uno spazio di confronto e apprendimento.

Come l’anno passato, anche l’edizione del 2022 offrirà l’occasione di vivere quest’esperienza virtualmente. Attraverso Virtual Photofestival, in collaborazione con PhotoSHOWall, sarà possibile seguire un percorso immersivo in forma virtuale delle mostre del palinsesto.

© Nicolò Quirico per Photofestival | Nicolò Quirico, Il divenire dei quadrati, stampa fotografica su collage di pagine di libri, 2021,

Inoltre, in occasione del festival è stata confermata la terza edizione di “Le immagini rilegate”, premio del miglior libro fotografico dell’anno. Questo concorso vuole mettere a confronto i diversi tipi di prodotti editoriali che sono statu proposti al pubblico.

l Milano Photofestival sarà un viaggio emotivamente coinvolgete e culturalmente interessante. Un’occasione unica per vivere e immergersi nel nostre tempo attraverso la fotografia