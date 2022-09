Un edificio di due piani per un totale di 1643 metri quadrati, per lo più ipogei, circondati dai giardini di Oudolf. Questo è il progetto per i Calder Gardens, che Herzog & de Meuron insieme al garden designer Piet Oudolf hanno preparato per ospitare i mobiles e l’intera opera dello scultore americano Alexander Calder. Il progetto occuperà oltre 6000 metri quadrati di superficie e sarà situato nel centro di Philadelphia.

“Stavamo cercando uno spazio per presentare il lavoro di Calder in un modo inedito e senza precedenti – ha detto Jacques Herzog, co-fondatore di Herzog & de Meuron – ogni angolo e spigolo, ogni scala e corridoio dovrebbe offrirsi come spazio in grado di accogliere l’arte”.

Concepito per ospitare le opere dello scultore, il progetto tuttavia evita il formato museale tradizionale a favore di una serie di spazi e giardini dispiegati. Il design risultante è un luogo che fornisce una forte interazione tra arte, architettura, persone e la città circostante. La struttura principale, rivestita di metallo, sporgerà dalla collina e, secondo Herzog & de Meuron, “renderà più sfumati i confini tra architettura e natura – il materiale e l’immateriale”.

Due grandi plinti in pietra saranno poi posizionati ai lati di un ingresso principale a forma di grotta, che condurrà i visitatori in uno spazio a doppia altezza, con una grande scultura di metallo al centro.

Anche il parco accoglierà le opere di Calder, in modo da offrire diversi contesti in cui fruire le installazioni dell’artista. “La mia speranza è che la gente qui si prenda il tempo di fermarsi e di pensare, di percepire appieno e insieme questi elementi e di avere una reazione emotiva in grado di accompagnarla a lungo dopo la visita”, ha detto Oudolf, per il quale anche l’orticoltura in questo caso deve essere a servizio delle opere d’arte.

I lavori al progetto inizieranno con tutta probabilità nel 2023 per essere completati entro il 2024.

Tutte le info: https://www.herzogdemeuron.com/index/news/2022/calder-gardens-design-unveiled.html