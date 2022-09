Una moltitudine di figure in ferro viene ospitata in mostra al Corner MAXXI dal 6 all’8 settembre 2022. Si tratta del lavoro di Bruno Pellegrino, Personae, che attraverso i suoi ritratti, a cavallo tra bidimensionalità pittorica e volume scultoreo, dà vita a uno spectacle vivant fatto di sguardi profondi ed emozioni intense.

Grazie infatti alla forte espressività dei suoi lavori, lo spettatore viene coinvolto in un allestimento inclusivo, un’esperienza in cui si è osservati e accompagnati da 63 sculture bidimensionali in ferro.

“C’è una maschera per la famiglia – scriveva Pirandello – una per la società e una per il lavoro. E quando sei solo, resti nessuno”. E proprio come maschere disorientanti, i volti ritratti sono familiari e al contempo anonimi, interiori, forse immaginari o forse realmente esistiti. Restano in una costante ambiguità che accentua l’impatto emozionale voluto da Pellegrino, sospesi in una tensione visiva che il loro primo piano proietta sull’osservatore.

Questa serie di opere di Pellegrino si ispira a Il Quarto Stato, opera magistrale di Giuseppe Pellizza da Volpedo, all’avanzare incalzante dei suoi personaggi. Un’onda potente ma lenta di persone che avanzano inesorabilmente unite da un identico sentimento di fede nei propri ideali e di speranza. Ma il contesto di Pellegrino è radicalmente diverso, nella sua moltitudine la persona sopravanza il gruppo, la massa.

Pellegrino, che nel 2013 ha esposto al Vittoriale di Roma con una grande mostra, a cura di Duccio Trombadori e Paolo Portoghesi e che proprio quest’anno ha presentato la mostra Sguardi ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano, torna con Personae ad approfondire uno dei temi che particolarmente sollecitano la sua indagine artistica, l’essere umano, e lo fa indagando questioni quali l’individualità e la diversità, la solitudine e la folla, interrogandosi al contempo sulla relazione tra realtà e rappresentazione, tra sintesi della forma e astrazione del colore.

PERSONAE – Mostra personale di Bruno Pellegrino

Corner MAXXI – Via Guido Reni, 4a Roma

Inaugurazione Martedì 6 settembre 2022, ore 17:00

Durata mostra: 6, 7 e 8 settembre 2022 negli orari di apertura del museo

Ingresso libero.