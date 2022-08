Per celebrare il 19 agosto la Giornata Mondiale della Fotografia, su Sky Arte sono in programma una serie di documentari biografici dedicati a figure di spicco del mondo della fotografia. Il 12 agosto alle 21:15 viene proposto al pubblico in prima serata il film Letizia Battaglia Shooting the Mafia, un ricordo dell’artista palermitana recentemente scomparsa e della sua carriera prima come fotorerporter del quotidiano L’Ora e poi come appassionata “narratrice” dei tanti volti di Palermo.

Il 19 agosto alle 21.15 il ritratto di Robert Frank in Don’t Blink; con le sue opere Robert Frank ha rivoluzionato i canoni della fotografia e del cinema indipendente, ritraendo la vera essenza degli Stati Uniti e documentando, fra gli altri, la Beat Generation e la carriera dei Rolling Stones, ed esplorando i legami familiari e l’amicizia, la memoria e la perdita. Robert Frank, che si è raramente concesso a interviste, accetta qui di essere ripreso dalla telecamera di Laura Israel, sua fidata collaboratrice, fotografa, montatrice e regista di documentari, e si presenta con onestà e sincerità, scendendo nel suo io più solitario e nascosto. Il film lo racconta come artista e come uomo, dalle sperimentazioni cinematografiche ai progetti fotografici, fino alla vita privata, alle amicizie e alla drammatica perdita dei figli, per tracciare uno straordinario ritratto, poetico e ruvido al tempo stesso.

Venerdì 26 agosto alle 21:15 chiude il ciclo Obiettivo Annie Leibovitz -life through a lens, in cui amici, colleghi e alcuni dei soggetti “catturati” con il suo obiettivo, come Patti Smith, Mikhail Baryshnikov, i Rolling Stones e Whoopi Goldberg, raccontano la Leibovitz e la sua carriera, dalle foto in trincea in Vietnam fino alle copertine dei grandi magazine.

Il palinsesto del 19 agosto invece proporrà inoltre una maratona di contenuti a tema, come le tre stagioni di Fotografi e molti altri documentari sulle vite e le opere di alcuni dei più grandi artisti dell’obiettivo.