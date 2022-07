Dal 22 settembre al 22 gennaio Palazzo Strozzi presenterà la più grande mostra mai realizzata in Italia di Olafur Eliasson. Le opere esposte rispecchieranno la carriera dell’artista, nella sua varietà e complessità.

Olafur Eliasson – Colour spectrum kaleidoscope, 2003 – colour-effect filter glass, stainless steel 180 x 75 x 200 cm – © 2003 Olafur Eliasson

Nel tuo tempo, titolo della mostra, si presenta come un dialogo costante tra passato, storia e attualità e, ancor di più, tra realtà ed irrealtà. La mostra propone sia opere storiche che nuove produzioni. Le opere esposte hanno coinvolto nel processo creativo la location rinascimentale. In altre parole, gli spazi saranno parte integrante dell’opera artistica. Palazzo Strozzi diventa, così, co-creatore dell’opera d’arte ed il visitatore assume il suolo di diretto interlocutore, sia come individuo unico, che come parte di una società. A questo proposito Eliasson ha dichiarato:

“Nel tuo tempo è un incontro tra opere d’arte, visitatori e Palazzo Strozzi” prosegue “Questo straordinario edificio rinascimentale ha viaggiato attraverso i secoli per accoglierci qui, ora, nel ventunesimo secolo, non come semplice contenitore ma come co-produttore della mostra. Non è solo Palazzo Strozzi ad aver viaggiato nel tempo. Come visitatore, ognuno di noi ha vissuto, con una relazione tra corpo e mente sempre diversa in modo individuale. Ognuno con le proprie esperienze e storie ci incontriamo nel qui e ora di questa mostra”. Olafur Eliasson

Palazzo Strozzi

Ci colpiscono due opere in particolare, realizzate appositamente per questa mostra, utilizzando il cosiddetto effetto moiré per interferire nella visone del palazzo da parte dello spettatore. La prima è un’installazione site specific intitolata Under the weather (2022). L’opera è realizzata nel cortile di Palazzo Strozzi, costituita da una grande struttura ellittica sospesa a 8 metri di altezza. La seconda,Your view matter (2022), invece, è un progetto d’arte digitale creato utilizzando la tecnologia VR. Nel particolare, quest’opera si presenta come un’immersione visiva, possibile grazie all’utilizzo di uno speciale visore, di un mondo digitale.

Olafur Eliasson Triple window 1999 – 3 spotlights, 3 tripods, gobos Installation view: The Marshall House, Reykjavik – Photo: Vigfús Birgisson © 1999 Olafur Eliasson

L’obbiettivo del curatore, Arturo Galansino, che ha reso possibile la mostra ideata dal celebre Olafur Eliasson, è quello di rimettere in gioco le certezze dello sguardo. Attraverso le sue opere d’arte l’artista ci porta ad interrogarci sulla realtà, sull’irrealtà e sulla creazione artistica. La creazione artistica sovverte e modifica la percezione degli spazi e della realtà. Il pubblico ha l’occasione di relazionarsi al luogo in cui si trova con una consapevolezza nuova ed unica. Ogni spettatore sarà immerso in una realtà tutta da scoprire, in cui la storia e la contemporaneità creano qualcosa di emozionante e coinvolgente.

grazie al lavoro diretto dell’artista sugli spazi storici preesistenti “Nel tuo tempo” sarà una mostra emozionante e coinvolgente: un’occasione per riscoprire il proprio rapporto con ili tempo e con lo spazio