Vincitrice assoluta del Premio Arteam Cup 2020 rivolto a giovani artisti emergenti che si sono distinti per creatività e valore, Elena Bellantoni dal 1 giungo 2022 presenta a Bologna, da CUBO, il museo d’impresa di Unipol, la nuova mostra personale Imperfetto mare, progetto pensato per il doppio spazio, in Porta Europa e in Torre Unipol nel quale video, fotografia, performance e installazioni raccontano l’intera quadrilogia dei lavori dell’artista dedicati al mare.

Il suo viaggio si articola in un arco temporale di sette anni (2013-2020) fra la Patagonia e la Puglia. Al viaggio fisico e reale dell’artista si accompagna sempre quello metaforico e introspettivo nel proprio Io. Il corpo diventa strumento di indagine e di esperienza in un viaggio solitario alla ricerca dell’Altro da sé. Al valore del corpo come strumento di indagine si aggiunge il senso del linguaggio che per l’artista diviene strumento di interazione.

Il viaggio inizia nel 2013 con il progetto Hala Yella adiòs/addio(2013, Capo Horn), nel quale l’artista rende omaggio all’Abuela Cristina Calderón Harban (1928 – 2022), ultima persona al mondo a parlare, da madrelingua, lo yaghan, idioma dei nativi americani stanziali nella Terra del Fuoco e nella Patagonia meridionale argentina.

In Maremoto (2016) il mare diventa lo spazio attraverso cui l’artista è costretta a fondersi e confondersi con l’Altro, e in questo caso l’Altro straniero, migrante, scompaginato dalla fuga dalla propria terra d’origine.

Nel progetto Ho annegato il mare (2018), il mare torna ad assumere tutte le sfumature del grigio. Questo lavoro è strettamente connesso a CeMento (2019) dove emerge la forte denuncia ecologica di una impossibilità dell’incontro col mare dilaniato dall’azione inquinante dell’uomo.

Ultima tappa di questo viaggio è il Salento con Corpo morto (2020) che, nel linguaggio nautico, rappresenta un oggetto in cemento gettato sul fondo marino e utilizzato come ancoraggio per le boe. Queste ultime, nell’azione di Elena, si sostituiscono a grandi lettere che affiorano sulla superficie dell’acqua componendo la scritta: «ancora corpo morto tra cielo e terra coraggio», da cui la connessione tra Ancora – coraggio. Ancoraggio.

Dal 01 Giugno 2022 al 23 Settembre 2022

CUBO Unipol

Piazza Vieira de Mello 3-5