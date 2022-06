Università, la Luiss lancia due corsi digitali

L’ateneo romano, sempre in prima linea con l’alta formazione, lancia due corsi di Laurea Magistrali in Marketing e Strategic Management. Per gli studenti a disposizione la tecnologia d’avanguardia “Canvas”, strumento innovativo per rendere gli studi più facile

L’UNIVERSITÀ LUISS È IN PRIMA LINEA NELL’ALTA FORMAZIONE, COME DIMOSTRA LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA DEDICATA ALLE LAUREE MAGISTRALI ON LINE, PENSATE PER PROSEGUIRE IL PERCORSO ACCADEMICO E SVILUPPARE NUOVE COMPETENZE. LA SCELTA È TRA DUE CORSI DI LAUREA MAGISTRALI ONLINE CHE POSSONO GARANTIRE NUOVE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE. MARKETING E STRATEGIC MANAGEMENT SONO I DUE CORSI DI LAUREA ONLINE LANCIATI NELLE SCORSE SETTIMANE PER IL PROSSIMO ANNO ACCADEMICO. ENTRAMBI HANNO UNA DURATA DI DUE ANNI, SI SVOLGONO IN INGLESE E CONSENTONO L’ACCESSO A INIZIATIVE FORMATIVE DI APPRENDIMENTO AVANZATO. LE TECNICHE DI APPRENDIMENTO PERMETTONO AGLI STUDENTI DI RAGGIUNGERE COMPETENZE SIA TEORICHE CHE PRATICHE, E DI OTTENERE SKILL PER AVERE SUCCESSO NEL MONDO DEL BUSINESS INTERNAZIONALE E DEL MARKETING.

ALTRA OPPORTUNITÀ OFFERTA DAI LUISS DIGITAL PROGRAMS È QUELLA DI OTTENERE UNA DELLE CIRCA 100 BORSE DI STUDIO PER I DUE CORSI ONLINE.

A RENDERE ANCORA PIÙ INNOVATIVO E ALL’AVANGUARDIA, L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA CANVAS. SI TRATTA DI UNO STRUMENTO PROGETTATO PER RENDERE L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO PIÙ FACILI PER TUTTI, E CHE LUISS UTILIZZA PER LE LAUREE DIGITALI. CANVAS È UNA TECNOLOGIA PERFORMANTE E ALLA SUA BASE C’È UNA DELLE PIÙ GRANDI, ATTIVE E CONNESSE COMUNITÀ DI EDUCATORI DEL PIANETA, IN GRADO DI FORNIRE INNOVAZIONE, INFORMAZIONI E SUPPORTO PER MIGLIORARE L’APPRENDIMENTO. GRAZIE A QUESTO APPROCCIO INNOVATIVO, GLI STUDENTI SARANNO PERTANTO FACILITATI NELLA CREAZIONE DI SOLUZIONI ALLE SFIDE FUTURE. LUISS SI CONFERMA UN ATENEO SEMPRE ATTENTO E ALL’AVANGUARDIA SULLE EVOLUZIONI E SULLE NOVITÀ CHE RIGUARDANO LA FORMAZIONE ACCADEMICA DEI PROPRI STUDENTI, TANTO DA RAPPRESENTARE UN’ECCELLENZA NEL SETTORE DELLE UNIVERSITÀ. NON A CASO

LA LUISS È ENTRATA TRA LE PRIME 100 UNIVERSITÀ AL MONDO PER L’AREA SOCIAL SCIENCES AND MANAGEMENT DEL PRESTIGIOSO QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2022, CHE PREMIA LE MIGLIORI UNIVERSITÀ PER SINGOLE AREE DISCIPLINARI.

NELLA TOP 100 QUEST’ANNO HANNO FATTO IL LORO INGRESSO ANCHE GIURISPRUDENZA E BUSINESS AND MANAGEMENT. LA LUISS È INOLTRE AL 22° POSTO NEL MONDO PER GLI STUDI POLITICI ED INTERNAZIONALI, RISULTATO PRESTIGIOSISSIMO DETERMINATO DALLA REPUTAZIONE INTERNAZIONALE DEI PROPRI RICERCATORI E DALLA PREPARAZIONE DI LAUREATE E LAUREATI, SEMPRE PIÙ APPREZZATI DA EMPLOYER NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

LUISS È ANCHE TEATRO DI GRANDI APPUNTAMENTI DI DISCUSSIONE. L’ATENEO HA RECENTEMENTE OSPITATO L’UNDICESIMA CONFERENZA BIENNALE DELL’EUROPEAN CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH (ECPR) STANDING GROUP ON THE EUROPEAN UNION (SGEU). NEL CAMPUS DI VIALE ROMANIA SI SONO RADUNATI NUMEROSI RICERCATORI DI DIVERSI AMBITI DELLE SCIENZE, DELLA CULTURA E DEL SAPERE (SCIENZE POLITICHE, STORIA, SOCIOLOGIA, DIRITTO, ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA, GEOGRAFIA, ECONOMIA). LA CONFERENZA È STATA L’OCCASIONE PER PRESENTARE E DISCUTERE RICERCHE ALL’AVANGUARDIA INCENTRATE SULLE QUESTIONI URGENTI DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA.

TORNANDO ALLE LAUREE DIGITALI, AL CENTRO DEL NUOVO METODO ON-LIVE VI È UN LAVORO DI SQUADRA E UN MIX FATTO DI TECNICHE DI INSEGNAMENTO SINCRONE E ASINCRONE CHE GARANTISCONO FLESSIBILITÀ E COMPATIBILITÀ CON ALTRI IMPEGNI. E, A LIVELLO DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO, TRAMITE IL DUPLICE APPROCCIO, I DOCENTI, I PROFESSIONISTI E GLI STUDENTI POSSONO LAVORARE SIA IN TEMPO REALE SIA ASSIMILANDO I CONTENUTI DA MODELLI ASINCRONI, NEL LORO TEMPO LIBERO.

IN AGGIUNTA GLI ISCRITTI POSSONO PRENDERE PARTE ANCHE A STAGE VIRTUALI, CON LA POSSIBILITÀ DI ENTRARE IN CONTATTO CON I PROFESSIONISTI NELLE IMPRESE, NELLE ISTITUZIONI E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

