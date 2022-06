Scultura di Murizio Savini, Shake your foundations, Polaris, 2022

Nel cuore della Provenza apre un nuovo spazio dedicato alla cultura e all’arte contemporanea. Polaris, questo il nome della location, inaugura l’11 giugno e ha scelto proprio un artista italiano per il suo debutto pubblico: Maurizio Savini.



Già il nome dello spazio ci racconta qualcosa sulla sua mission. Infatti, Polaris, la stella più luminosa che esista, vuole essere punto di riferimento per ogni appassionato d’arte e un faro per orientare il pubblico verso le tendenze creative attuali.

Nel comune francese di Istres, vicino alle Bocche del Rodano, 91 comuni, tra cui quello di Marsiglia, si sono uniti per la creazione di questo nuovo progetto. La sua programmazione sarà organizzata secondo un ritmo annuale di tre mostre, con l’obiettivo principale di sostenere la creazione giovanile, la diffusione dell’arte contemporanea e l’educazione artistica. Le esposizioni saranno affiancate dall’organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti, che possano lasciare spazio al dialogo e al confronto.

Maurizio Savini, artista romano conosciuto a livello internazionale, è noto per il suo inconfondibile utilizzo delle gomme da masticare. Le colorate e profumate sculture di Savini hanno la capacità di riportare lo spettatore in una dimensione d’infanzia, ludica che guarda alla vita con un sorriso ironico mostrandola, a uno sguardo più attento, in modo crudo e crudele. Sono assai note le sue opere d’arte esposte presso la galleria Muciaccia di Roma, realizzate con una grande precisone tecnica e un forte gusto per la provocazione.

La sindrome di Pilato, 2013 (Biennale di Venezia) chewingum fiberglass – photo Pierluigi Zolli Il dissenso di un uomo, 2013 chewingum fiberglass – photo Bruno Bruchi

Per la rassegna francese ha creato un corpo di opere con una scenografia originale con l’obiettivo di trasportare il visitatore in un mondo ironico e destabilizzante, in grado di mettere in discussione la società contemporanea. Gli spettatori saranno guidati da un mediatore culturale alla scoperta di questo artista, le cui opere sono spesso destabilizzanti e complesse da interpretare.

A pochi giorni dall’inaugurazione di Polaris si preannuncia un luogo di scambio ed educazione, di arte e cultura.Nel cuore della Provenza, l’arte contemporanea diventa accessibile a tutti.

Info: www.facebook.com/centredart.istresouestprovenceatampmetropole.fr