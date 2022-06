La nuova esposizione realizzata nella cornice romana di Villa Carpegna, aperta al publico su prenotazione dal 10 giugno al 30 luglio 2022, scaturisce dall’invito rivolto nel 2019 da Grazia Toderi al fratello agronomo, Marco Toderi, a realizzare una serie di immagini di materie e terre desertiche, scelte e “marcate” dal suo passaggio e dal suo sguardo, punto di partenza per la serie di opere dal titolo Marco (I Mark) del 2019 e Marco (We Mark) del 2020 e del 2021. Ne è poi derivato anche uno scambio di reciproche riflessioni su terra e aria, su acqua e fuoco. Sugli elementi che rendono possibile la vita.

Come scrive l’artista: «Nelle opere Marco (I Mark), 2019 e Marco (We Mark), 2020 e 2021, non volevo riferirmi a un tempo o a un luogo particolare, ma a un concetto più ampio di conflitto che esiste ovunque, in natura, nel cosmo, e perfino nel nostro corpo. Ma anche alle possibilità della ricerca di fare di questo conflitto una lotta per la vita. In questo senso il mirino non è solo un segno negativo. Con il telescopio, ad esempio, ci aiuta a ricercare stelle e pianeti, ad orientarci, a mettere a fuoco…».

Leopere in mostra all’Accademia Nazionale di San Luca esemplificano le numerose tecniche utilizzate dall’artista, dalla proiezione luminosa all’immagine fotografica, dalle mappe al disegno, nella ricerca di quella che definisce “vita”, nella sua accezione più ampia: terra, cosmo e corpo umano sono per l’artista la stessa cosa, e per questo le sue immagini assumono una valenza molteplice e stratificata, in bilico tra visione individuale e collettiva, viaggio introspettivo e cosmico, dimensione reale e irreale, infinito o infinitesimale, luce e ombra. «Sono nata negli anni Sessanta, quando l’umanità vedeva per la prima volta, grazie al video e al satellite, un essere umano in assenza di gravità e il proprio meraviglioso pianeta osservato dall’alto. Una nuova visione, geografica e rivoluzionaria, che abbracciava tutto il pianeta in un unico sguardo. L’immagine è qualcosa di estremamente complesso, ed essendo parte della nostra mente, quindi del nostro corpo, credo possa condurci a superare i nostri limiti…»

Info: https://accademiasanluca.it

L’esposizione nelle sale di Villa Carpegna a Roma raccoglie un inedito corpo di opere, sia video, sia disegni, che riflettono sugli elementi naturali essenziali alla vita Grazia Toderi. Marco (I Mark We Mark

Dal 10 giugno – 30 luglio 2022

Accademia Nazionale di San Luca

Palazzo Carpegna

Roma, piazza dell’Accademia di San Luca 77