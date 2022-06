A Castegneto Carducci, in provincia di Livorno, residenza della nobile famiglia della Gherardesca, è un giorno di lutto. Lascia i suoi cari Manfredi della Gherardesca, nobile mercante d’arte che si spegne nella sua proprietà improvvisamente dopo un viaggio all’estero dal quale è rientrato solo nella giornata di ieri, martedì 31 maggio 2022. A darne il triste annuncio il fratello Gaddo della Gherardesca.

Una tragedia imprevista

Era appena tornato da Malaga, e proprio sotto il suo ultimo post Instagram nella città spagnola, in tanti lo stanno salutando per l’ultima volta. Lontano cugino di Costantino della Gherardesca, entrambi erano eredi di una delle famiglie nobiliari più importanti e antiche del nostro paese.

Nonostante il tempestivo intervento dell’unità sanitaria non c’è stato nulla da fare. Il nobile e stimato mercante d’arte sembra essere stato colto da un improvviso malore che ha lasciato di stucco anche medici che hanno cercato di rianimarlo senza tuttavia avere successo.

La migliore borghesia

Mandfredi della Gherardesca lascia la moglie Dora Lowenstein e i due figli Margherita e Aliotto. Nonostante la residenza a Londra, dove fonda nel 2000 la Mdg Fine Arts & Interiors l’impegno e la passione per le belle arti lo hanno sempre legato a una vita itinerante, proiettata verso la ricerca e la scoperta nuove promettenti talenti in tutto il mondo. Ex direttore della casa d’aste Sotheby’s Italia, grazie alla sua attività ha contribuito a rafforzare il prestigio della nobile famiglia all’estero, incarnando i valori della migliore borghesia.