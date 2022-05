Unico nel suo genere, il nuovo Picture book di Neil Packer

Vincitore nel 2021 del “Bologna ragazzi award non fiction” come migliore libro per ragazzi sulla scena mondiale nell’ambito della divulgazione), il picture book Unico nel suo genere, firmato dall’illustratore e designer inglese Neil Packer, rappresenta una vera e propria esplorazione del mondo attraverso la classificazione.

Edito da Camelozampa e tradotto in Italia da Sara Saorin – mentre all’estero conta traduzioni in cinese, croato, francese e tedesco – il maxi volume (cartonato, 48 pagine illustrate, 25 euro) sposa l’idea della “classificazione”. E lo fa nell’accezione migliore del termine, facendo spaziare lo sguardo dai mezzi di trasporto al regno animale, dagli strumenti musicali all’arte e le correnti architettoniche fino alle nuove nel cielo.

Insomma, ogni cosa può essere raggruppata e classificata proprio perché unica nel suo genere. «Ordinare le cose in gruppo è come diamo un senso al mondo. Immagina di cercare un libro in una biblioteca, se qualcuno non si fosse dato la pena di mettere i libri in ordine; o di cercare qualcosa in un supermercato, se fosse tutto mescolato. Ma è ben di più di così: nelle scienze classificare le cose ha portato alle scoperte più importanti».

Ed è proprio durante un viaggio verso la città, alla ricerca della scoperta, che il giovanissimo Arvo esplora gli innumerevoli modi nei quali tutti noi, nessuno escluso, classifichiamo il mondo intorno. E lo fa con risultati tanto intriganti quanto stupefacenti. Dunque dall’albero genealogico della sua famiglia passiamo in rassegna tutti i parenti, ma nell’ottica evolutiva, del suo gatto Malcom («se sei umano, sei uno degli oltre sette miliardi di esseri umani, ma siamo solo una piccolissima parte del regno animale»).

E ancora, la lezione di violino rappresenta il dolce pretesto, da parte dell’autore – classe 1961, lavora come illustratore a Londra dal 1984 – per mostrare al lettore l’immensa varietà degli strumenti musicali («tutto può essere raggruppato»), così come l’auto con cui il papà accompagna Arvo consente di immergersi nell’incredibile varietà dei veicoli («anche l’auto appartiene a un gruppo più grande»).

Infine l’autore inglese – che ha una carriera trentennale nel design publishing e nella grafica pubblicitaria per clienti in ogni angolo del globo – fa alzare al lettore lo sguardo al cielo («Meglio sbrigarsi, Arvo, il tempo sembra un po’ instabile») per studiare le forme delle nuvole sulle linee degli edifici e il loro contenuto. Illustrazioni raffinate e suggestive, dettagliatamente uniche nel genere.

